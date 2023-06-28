Смольный хочет сфотографировать Петербург за почти 40 млн рублей

Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, подведомственное городскому комитету по туризму, объявило конкурс на создание серии фотографий местных достопримечательностей и видов города за 39,8 млн рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, за эту сумму ведомство хочет получить 10 тыс. снимков.

По условиям контракта подрядчик должен будет снять не менее 500 городских объектов, из которых 481 выберет само бюро. Фотографии в «приветливом, современном, инновационном» стиле должны быть сделаны с разных точек съемки и ракурсов в дневное и ночное время. Возможно привлечение до 60 статистов для придания снимкам художественности.

Обоснованием конкурса в документах указано «формирование положительного имиджа Санкт-Петербурга как одного из крупнейших, динамично развивающихся культурных и туристских центров мира».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что туристы принесли в экономику Петербурга 370 млрд рублей с начала года.

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