Туристы принесли в экономику Петербурга 370 млрд рублей с начала года

Туристы оставили в Санкт-Петербурге более 370 млрд рублей с начала 2023 года, что на 57% больше показателя годом ранее. Это сделало регион одним из лидеров среди субъектов РФ по уровню восстановления турпотока. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства, на котором были подведены итоги выполнения госпрограммы «Развитие сферы туризма в СанктПетербурге» за 2022 год.

Как отметил глава города, минимизировать негативные последствия для туриндустрии города после пандемии ковида и внешних санкций помогла прежде всего реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он подчеркнул, что по итогам прошлого года госпрограмма выполнена в полном объеме. В качестве приоритетных направлений развития отрасли господин Беглов указал продвижение Петербурга в регионах России, странах СНГ, а также в дружественных странах дальнего зарубежья.

«Это вопрос номер один, им нужно заниматься. Мы должны не только приглашать гостей из других регионов и стран, но способствовать тому, чтобы петербуржцы больше путешествовали именно по России»,— отметил губернатор.

Всего с начала года Петербург посетило 4 миллиона туристов, что на 10% выше показателя того же периода 2022 года. 51% туристов составили семьи с детьми из других регионов РФ.

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