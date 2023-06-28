Правительство предложило обеспечить бесплатную профподготовку инвалидам боевых действий без учета выслуги лет

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому военнослужащие, получившие статус инвалида боевых действий, могут бесплатно пройти обучение по программам профессионального обучения. Соответствующий законопроект размещен в базе на сайте Госдумы.

Предполагается, что военнослужащие получают право на обучение без учета продолжительности службы и «оснований увольнения». Согласно действующему законодательству, сейчас такое право имеют инвалиды боевых действий при условии выслуги пяти или более лет.

Профессиональное обучение в соответствии со ст. 73 ФЗ № 273 проводится по программам: профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих; переподготовки рабочих и служащих; повышения квалификации рабочих и служащих.