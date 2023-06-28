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Петербург выделит религиозным организациям средства на сохранение памятников на их балансе

Смольный профинансирует из городского бюджета работы по сохранению объектов культурного наследия, находящиеся на балансе религиозных организаций Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба горадминистрации.

«Субсидии предоставляются для возмещения затрат, возникших в 2023 году в связи проведением работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности получателей субсидий»,— говорится в сообщении.

Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе. Их сумма не называется.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный выделит субсидии теплоснабжающим организациям.

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