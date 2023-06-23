Смольный выделит субсидии теплоснабжающим организациям

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства об утверждении порядка предоставления в 2023 году субсидий, в том числе грантов в форме субсидий теплоснабжающим организациям.

Субсидии, согласно документу, будут предоставлены компаниям, снабжающих теплом многоквартирные дома, жилые дома, творческие мастерские, расположенные в многоквартирных домах, и творческие мастерских, расположенные в нежилых зданиях. Средства им будут выделены для компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую энергию.

Размер субсидий будет определяться на основании объемов тепловой энергии, отпущенной потребителям. В общей сложности, на выплату субсидий из городского бюджета выделят 22 млрд рублей, на гранты — более 10 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга одобрили более сотни проектов НКО в сфере культуры, претендующих на получение субсидий в размере 800 млн рублей.

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