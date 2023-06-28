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Коммерсантъ FM
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Сироту взяли в аэропорту

В Самаре задержан предполагаемый виновник поджога павильона ритуальных услуг

В Самаре силовики задержали криминального авторитета из Тольятти Игоря Сиротенко (Сирота). Его подозревают в организации поджога павильона ритуальных услуг в Самаре в ноябре 2022 года. Тогда во время пожара погибла 31-летняя женщина, позже в больнице скончался 61-летний мужчина. Региональным следственным управлением СКР было возбуждено уголовное об убийстве, в рамках расследования объявлены в розыск Аршак Енгибарян и Георгий Цицеров.

Последствия поджога магазина ритуальных услуг

Последствия поджога магазина ритуальных услуг

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Последствия поджога магазина ритуальных услуг

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В международном аэропорту Курумоч (Самара) по прилете из Антальи сотрудниками угрозыска и следственного управления СКР по Самарской области задержан Игорь Сиротенко, один из известнейших криминальных авторитетов Тольятти.

По версии следствия, тольяттинец организовал поджог ритуального агентства в Самаре на улице Авроры 18 ноября 2022 года.

Пожар начался около 3:00 (мск+1) и распространился на площади 200 кв. м. В 4:11 пламя удалось локализовать, пожар был полностью ликвидирован в 5:48. В тушении огня участвовали шесть единиц техники и 28 человек. Во время пожара погибла женщина.

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом), а также ч. 3 ст. 30 и п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом).

Следователи объявили в розыск двух предполагаемых поджигателей — 31-летнего Аршака Енгибаряна и 53-летнего Георгия Цицерова, заказчиком поджога считается Сиротенко.

Суд заочно арестовал их. «Установлено, что 18 ноября 2022 года в ночное время в результате поджога помещения по улице Авроры, в котором находился магазин ритуальных услуг, было обнаружено тело 31-летней женщины без признаков жизни и 61-летний мужчина с многочисленными термическими повреждениями тела»,— говорилось в сообщении. Позже мужчина скончался в больнице.

Получить комментарий по поводу задержания Сиротенко в СКР не удалось.

Сабрина Самедова, Самара

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