Главой правления банка «Россия» назначен Кирилл Кривощеков

Председателем правления банка «Россия» с 27 июня назначен Кирилл Кривощеков, бывший первый заместитель председателя банка. Об этом сообщается в базе данных ЕГРЮЛ. В пресс-службе банка «Россия» подтвердили «Интерфаксу» кадровые перестановки.

Бывший глава правления банка Михаил Клишин сейчас занимает должность главы совета директоров банка «Россия», сообщили в пресс-службе.

Кирилл Кривощеков пришел в банк «Россия» в 2006 году. В 2013 году он стал заместителем председателя правления банка, в 2018 году — первым заместителем председателя правления.

Банк «Россия» на конец 2021 года занимал 12-е место по размеру активов (1,307 трлн руб.) в рейтинге «Интерфакса».

Анастасия Ларина