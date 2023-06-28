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На Дону 861 торговая точка нарушает закон о маркировке молочной продукции и воды

Общественная организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) выявила на территории Ростовской области 861 магазинов, где розничная продажа молочной продукции и упакованной воды происходит без необходимой маркировки. Общественники обратились к губернатору региона с просьбой возобновить проверки бизнеса, чтобы урегулировать ситуацию, сообщили представители организации «Ъ-Юг».

«В результате исследований было выявлено 692 участника оборота упакованной воды и 169 участников оборота молочной продукции, осуществляющих розничную торговлю указанными товарами на территории Ростовской области, но при этом незарегистрированных в информационной системе мониторинга»,—сообщили в ОПИ.

Председатель ОПИ Олег Павлов пояснил, что обязательная маркировка молочной продукции и питьевой воды на территории России действует с 2021 года. Но в регионах до сих пор некоторые торговые точки торгуют в обход законодательства.

«Несоблюдение обязательных норм по маркировке влечет за собой неконтролируемый рост торговли просроченной и контрафактной продукцией в регионе, что негативно сказывается на здоровье потребителей»,— рассказал господин Павлов.

Письмо с перечнем торговых точек, где осуществляется торговля без маркировки, направлено губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

Анастасия Назарова

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