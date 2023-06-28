В орловском Мценске может появиться завод по производству стальных профилей за 110 млн рублей

ООО «Мценский завод МС» планирует возвести на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Мценск завод по производству стальных профилей. Планируемый объем инвестиций составляет 110 млн руб., сообщили в правительстве Орловской области.

Основным видом выпускаемой продукции могут стать сплошные профили круглого и шестигранного сечения. Планируется, что мощность производства составит до 700 т в месяц. Предполагается создание 45 рабочих мест.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мценский завод МС» было зарегистрировано в Орловской области в августе 2022 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — механическая обработка металлических изделий. Директор — Сергей Хижняк. Совладельцы — Константин Хижняк (50%) и Наталья Упадышева (50%). Финансовые результаты пока не опубликованы.

Ранее четыре компании отказались от планов по размещению производств в ТОСЭР в Мценске. Большую часть решений об остановке проектов инвесторы приняли в конце 2022 года на фоне продолжающейся спецоперации. Эксперты объясняют это зависимостью от европейского оборудования.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Соли тяжелых металлов».

Алина Морозова