Приняты поправки об удаленной идентификации банками и блокчейн-платформами иностранных клиентов

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий российским банкам и платформам по выпуску цифровых финансовых активов поручать иностранным кредитным организациям проводить идентификацию иностранных клиентов. Правительство по согласованию с ФСБ и Центробанком утвердит перечень государств, резиденты которых смогут проводить удаленную идентификацию в России.

Поправки вносятся в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Авторы — глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета федерации Николай Журавлев — считают, что новая норма упростит обслуживание иностранных лиц в условиях санкционной политики. В пояснительной записке утверждалось, что планирующие поездки в Россию иностранные граждане оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры

Изначально предполагалось, что разрешение на удаленную идентификацию иностранных клиентов получат только российские организации. Впоследствии перечень расширили и в него вошли, в частности, профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционной платформы, управляющие компании инвестиционных фондов.

Кроме того, закон предполагает, что операции на сумму 50 тыс. руб. или больше подлежат обязательному контролю, если совершаются по поручению иностранного гражданина. При поручении иностранного юридического лица порог контроля устанавливается на уровне 500 тыс. руб. (при условии удаленной идентификации).