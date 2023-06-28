Отмеченные наградами ветераны СВО смогут получить бесплатно земельный участок в Удмуртии

Депутаты госсовета Удмуртии на сессии 27 июня приняли закон, согласно которому ветераны боевых действий в зоне специальной военной операции, удостоенные наград, смогут получить бесплатно земельный участок. В законопроекте указано, что претендовать на него смогут военнослужащие, добровольцы, заключившие контракт, сотрудники Росгвардии, имеющие специальные звания полиции, а также один из членов семьи вышеназванных категорий, погибших при выполнении задач в зоне СВО на Украине, в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом участники СВО должны являться ветеранами или инвалидами боевых действий и быть удостоены звания Героя РФ или награждены орденами РФ за заслуги, проявленные при выполнении задач в ходе СВО, а также быть зарегистрированным по месту жительства или пребывания в Удмуртии.

Им предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, обеспеченные объектами инфраструктуры. По письменному согласию граждан им могут быть предоставлены и участки до того, как они будут обеспечены инфраструктурой.

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