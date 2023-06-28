Редакция редактирует редактора

Журналисты одного из ведущих еженедельников Франции Journal du dimanche («Воскресная газета», JDD) объявили забастовку. Они недовольны сменой главного редактора. Владельцы газеты назначили на этот пост Жоффруа Лежёна, известного своими крайне правыми взглядами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующая журналистка с плакатом, гласящим «читатели Journal du dimanche не разделяю ваши ценности»

Фото: Christophe ARCHAMBAULT / AFP Протестующая журналистка с плакатом, гласящим «читатели Journal du dimanche не разделяю ваши ценности»

Фото: Christophe ARCHAMBAULT / AFP

«Редакция JDD отказывается подчиняться человеку, идеи которого полностью противоречат ценностям газеты»,— заявили журналисты еженедельника. Основанный в 1948 году Journal du dimanche относится отнюдь не к левому флангу прессы. Его публикации скорее близки правым и центристам.

Однако для команды журнала кандидатура нового главреда оказалась неожиданной и идущей вразрез с прежней редакционной политикой. Без согласования с редакций (чего, впрочем, закон и не требует) руководить газетой назначили 34-летнего Жоффруа Лежёна, бывшего в течение десяти последних лет главным редактором крайне правого еженедельника Valeurs Actuelles («Современные ценности»). Его издание не раз подвергалось критике и даже судебным штрафам за публикации расистского и антисемитского характера. Это при нем еженедельник опубликовал в апреле 2021 года колонку бывших военных, угрожавших взять власть в свои руки, «чтобы спасти Францию».

Руководитель Valeurs Actuelles поддерживал тесные связи с консервативными политиками, функционерами «Национального объединения» Марин Ле Пен, с ее племянницей Марион Марешаль-Ле Пен и даже более радикальными фигурами. Во время президентских выборов еженедельник по воле своего руководителя солидаризировался с Эриком Земмуром, поддерживая его теорию «большого замещения».

Дружба с Эриком Земмуром дорого обошлась журналисту. 12 июня Жоффруа Лежён со скандалом покинул свой пост. Он оказался слишком одиозным даже для Valeurs Actuelles.

Владелец издания медиамагнат Искандар Сафа счел, что главный редактор забрел правее правого в «земмуризации» газеты и поддержке радикалов.

И вот теперь, пробыв без работы всего чуть более двух недель, господин Лежён оказывается во главе солидного правоцентристского еженедельника. «Нам не нужны такие "современные ценности"»,— возмутились журналисты JDD. Но поскольку назначение поддерживают владельцы издательского дома, французская медиакомпания, подразделение промышленной группы Lagardere, назначение все равно состоялось.

Это событие в очередной раз привлекло внимание к проблемам редакционной политики. Государство не может на нее влиять. Это строжайше запрещено законом. А вот владельцы — сколько угодно. У редакции нет возможности повлиять на выбор главного редактора, если не считать крайних мер вроде забастовки. К этому способу давления и прибегли журналисты, в результате в воскресенье, 25 июня, впервые за десятилетия номер Journal du dimanche так и не вышел из печати. Переговоры с редакцией, которые вели руководители Lagardere, пока не привели к согласию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жоффруа Лежён

Фото: Alain Jocard / AFP Жоффруа Лежён

Фото: Alain Jocard / AFP

О солидарности с редакцией заявили многие журналисты самых разных изданий — от левой Liberation до правой Le Figaro. В поддержку с открытым письмом выступили многие депутаты, актеры, кинорежиссеры, бизнесмены, знаменитые повара, мэры городов, бывшие и действующие госчиновники, нынешний и бывшие премьер-министры. Они написали о своем неприятии того, что «впервые во Франции со времен Освобождения крупное национальное СМИ возглавит человек ультраправых взглядов. Опасный прецедент, который касается всех нас».

Подписанты видят за этим назначением интересы еще более крупной структуры, стоящей за Lagardere,— группы компаний 71-летнего французского миллиардера Венсана Боллоре, горячо симпатизирующего правым. Многие опасаются, что перестановки в редакциях имеют целью подготовить благоприятный медийный фон в преддверии вполне вероятной «победы реакции» на будущих президентских выборах 2027 года.

Алексей Тарханов