Песков считает, что армия и народ были с президентом во время мятежа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что армия и россияне сплотились вокруг Владимира Путина во время попытки мятежа. Он назвал неслучайным тот факт, что на выступление главы государства перед военными и правоохранителями, которые помогли остановить мятеж, пригласили людей с боевым опытом и госнаградами.

«Это не случайность и не совпадение. Это данность и должность. Армия, народ, все были рядом с президентом»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

У него уточнили, знает ли президент, что два сына главы Росгвардии Виктора Золотова и его внук служат в этом ведомстве. «Конечно знает»,— ответил Дмитрий Песков.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа, который он характеризовал как «марш справедливости». К утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он договорился об урегулировании конфликта, бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин отправился в Минск. Кремль не считает, что мятеж пошатнул позиции господина Путина.

Что отмечали на Соборной площади Кремля — в публикации «Ъ» «Они могли бы войти в Москву… Но Москву бы они не взяли».

Лаура Кеффер