Кремль не согласен, что мятеж пошатнул позиции Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает, что позиции российской власти пошатнулись из-за попытки вооруженного мятежа. По его словам, было «много эмоциональных истерик», но общество поддерживает президента.

«Мы не согласны. Сейчас много эмоциональных истерик. Среди специалистов, псевдоспециалистов. К реальности это не имеет отношения. Уровень консолидации в России вокруг президента очень высокий. Эти события продемонстрировали как раз это»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа, который он назвал «маршем справедливости». В течение ночи его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что белорусский президент договорился с основателем ЧВК об урегулировании конфликта: бойцов ЧВК направили обратно в полевые лагеря, а господин Пригожин улетел в Белоруссию. Сегодня, 27 июня, ФСБ прекратила уголовное дело о попытке мятежа.

Подробности — в публикации «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер