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«Русское поле» открыло первые птичники на птицефабрике в Ворсме

Агрохолдинг «Русское поле» запустил в эксплуатацию семь птичников на площадке Павловской птицефабрики в Ворсме. До конца сентября предприятие рассчитывает открыть еще 13 цехов, сообщил генеральный директор Антон Романов.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Объем инвестиций в строительство 20 птичников оценивается в 1,04 млрд руб., проект реализуется в рамках федеральной программы с софинансированием из регионального бюджета. Ожидается, что после запуска всех цехов агрохолдинг увеличит производство мяса птицы на 13,5 тыс. т в год.

«Русское поле» приобрело несколько участков обанкротившейся Ворсменской птицефабрики осенью 2022 года на торгах за 30 млн руб. Зимой специалисты приступили к ремонту корпусов и начали закупать оборудование.

Анастасия Еремина

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