Оператор «Сахалина-2» запустил компрессорную станцию для наращивания добычи

Дожимную компрессорную станцию (ДКС) запустили на объединенном береговом технологическом комплексе «Лунское» проекта «Сахалин-2», сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Станция находится в Ногликском районе, церемония ее вода в эксплуатацию состоялась сегодня, 28 июня.

«Ввод нового производственного объекта позволит на протяжении длительного времени обеспечивать стабильную подачу газа потребителям — их количество растет в регионе с каждым годом благодаря программе газификации»,— написал господин Лимаренко в Telegram.

Сахалинское управление Ростехнадзора проверило дожимную компрессорную станцию (ДКС) и выдало заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. По данным ведомства, ДКС предназначена «для поддержания запланированного уровня добычи газа при падении устьевого давления в скважинах, пробуренных на Лунском месторождении, и позволит обеспечить устойчивое производство сжиженного природного газа, а также поставки природного газа для Сахалинской области».

В июне 2022 года президент Владимир Путин перевел оператора «Сахалина-2» в российскую юрисдикцию. Японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит в российском проекте по 12,5% и 10% соответственно.