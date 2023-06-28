В Тольятти создатели «Фабрики продуктов "Вкусно и Сытно"» предстанут перед судом

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти лиц, создавших производственный кооператив из Тольятти «Фабрика продуктов "Вкусно и Сытно"». В зависимости от роли и степени участия им инкриминируется организация преступного сообщества и участие в нем (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация денег от преступления (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

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«Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

Ранее следствие установило, что в 2009 году руководство «Фабрики продуктов "ВС"» разработало преступную схему хищения средств клиентов. Для этого сотрудники организации в офисе в Тольятти принимали средства от пайщиков кооператива. С клиентами заключались договоры инвестиционного займа с обещанием выплаты от 13 до 20% годовых за использование.

По факту же организация работала по принципу финансовой пирамиды, не вела инвестиционную деятельность и выплачивала первым вкладчикам доходы за счет денег, которые поступали от новых пайщиков. При этом чтобы создать иллюзию убедительной деятельности, кооператив предлагал гражданам поучаствовать в программах «Рождественская», «Семейная» и «Стабильный доход».

Для этого создатели организации открыли «столы заказов» в Самарской области, а также в Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани, и Ульяновске. Они также рекламировали организацию в СМИ и на транспорте.

Силовики установили, что за десять лет граждане инвестировали в финансовую пирамиду более 1,2 млрд руб. Потерпевшими по делу стали 2,6 тыс. человек. На этапе следствия была арестована недвижимость и автотранспорт фигурантов дела на общую сумму свыше 322 млн руб.

Ранее «Ъ» стало известно о том, что обвиняемая по уголовному дело о незаконной деятельности по привлечению вкладов руководства производственного кооператива из Тольятти «Фабрика продуктов "Вкусно и Сытно"» Галина Федотова была отпущена из СИЗО. Спустя год ареста суд избрал ей новую меру пресечения — запрет определенных действий.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Арест не дотянул до приговора».

Георгий Портнов