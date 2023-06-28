Прокуратура опротестовала перевод шамана Габышева на более мягкий режим лечения

Уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш подал в Приморский краевой суд апелляционное представление об отмене постановления Уссурийского райсуда о переводе шамана Александра Габышева, намеревавшегося «изгнать Путина», на более мягкий режим лечения — в психиатрический стационар общего типа. Об этом сегодня, 28 июня, сообщил защитник шамана Алексей Прянишников.

«Представление было подано 27 июня, на следующий день после рассмотрения материала о переводе Александра судом. При этом в судебном заседании представитель прокуратуры поддержал перевод Габышева в стационар общего типа»,— написал господин Прянишников в своем Telegram-канале.

В прокуратуре Приморья «Ъ» подтвердили факт подачи апелляционного представления. «Мы считаем, что нет оснований менять режим»,— сказал представитель надзорного ведомства.

Дата рассмотрения апелляционного представления пока не определена.

Напомним, 26 июня Уссурийский райсуд принял решение перевести шамана Габышева из психиатрической больницы специализированного типа в Уссурийске на более мягкий режим лечения в психиатрический стационар общего типа. Алексей Прянишников ожидал, что это будет Якутский психоневрологический диспансер.

Александр Габышев получил известность в марте 2019 года, когда отправился пешком из Якутска в Москву, чтобы, по его словам, «изгонять» президента Владимира Путина. В сентябре 2019-го его задержали на 202-м км федеральной трассы М-53 «Байкал» и вернули в Якутию. С мая по июль 2020 года он содержался в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере.

Затем господин Габышев объявил о новом «походе на Москву», но в июле 2021-го Якутский городской суд вынес решение о направлении шамана на принудительное лечение. Сначала господин Габышев находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022-го его перевели в психиатрическую больницу в Уссурийске.

Алексей Чернышев, Владивосток