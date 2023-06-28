ЛДПР предлагает разрешить магазинам раздавать продукты с истекающим сроком годности в обмен на отмену НДС

Фракция ЛДПР подготовила законопроект, который позволит отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если их бесплатно отдадут населению. Поправки предлагается внести в Налоговый кодекс России. Как сообщают «Известия», инициативу поддерживают крупнейшие российские ритейлеры и профильные комитеты Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что ежегодные потери продуктов питания в России на этапе розничной торговли и потребления составляют около пятой части объема их производства. «Это явление вызвано различными факторами — от природно-климатического и погодного до человеческого, выражающегося в нарушениях условий хранения»,— уточняется в документе.

Авторы инициативы полагают, что для снижения объема потери продуктов стоит безвозмездно передавать такие товары населению. Однако на данный момент торговым сетям это невыгодно, поскольку только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности они имеют право не платить НДС.

Депутаты отмечают, что, если исключить из списка объектов налогообложения продукты с истекающим сроком годности, которые раздадут населению, будет решена проблема переработки и нехватки товаров. При этом из списка товаров, которые могут быть переданы населению, предлагается исключить продукты детского и диетического питания, а также алкоголь.

По словам одного из авторов инициативы зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, российские ритейлеры давно предлагают именно такой вариант решения проблемы, потому что он принесет выгоду каждой из сторон. В пресс-службе ЛДПР «Известиям» сообщили, что законопроект уже направлен на отзыв в правительство.

НДС — налог на добавленную стоимость, косвенный налог, который берется при продаже большинства товаров и услуг. Размер платежа определяется из разницы между себестоимостью продукта и цены, по которой он продан. Налог платят производители сырья, из которого будет сделан товар. Затем НДС выплачивает компания-производитель при продаже продукта в магазины. Ритейлеры осуществляют платеж, когда реализуют этот товар в розничной торговле.

Подробнее об оптимизации НДС — в материале «Ъ».

Милена Костерева