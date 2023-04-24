Оптимизация НДС в 2023

Что такое оптимизация НДС, какие преимущества она дает и как законно оптимизировать НДС в 2023 году — в материале «Ъ».

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НДС — налог на добавленную стоимость, косвенный налог, который берется при продаже большинства товаров и услуг. Размер платежа определяется из разницы между себестоимостью продукта и цены, по которой он продан. Налог платят производители сырья, из которого будет сделан товар. Затем НДС выплачивает компания-производитель при продаже продукта в магазины. Ритейлеры осуществляют платеж, когда реализуют этот товар в розничной торговле.

Что такое оптимизация НДС

Оптимизация НДС — это увеличение прибыли компании за счет правильного налогового планирования. Варианты ухода от уплаты налогов не являются оптимизацией НДС и могут повлечь за собой серьезные проблемы для предприятия, вплоть до уголовной ответственности. Но существуют и законные способы оптимизации НДС.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Gagarin города Москвы Игорь Симонов:

«Законные способы оптимизации НДС скорее есть, чем нет, потому что сама по себе оптимизация не предполагает незаконность. Вопрос в оценочных критериях: налоговая служба считает, что такое действо недопустимо с точки зрения недопоступлений в бюджет и никогда не признает его в пользу налогоплательщика, хотя в налоговом кодексе есть презумпция добросовестности налогоплательщика. Мы часто прибегаем к следующему инструменту: в случае недопонимания нормы, направляем запрос в Минфин или налоговую службу с просьбой толкования и разъяснения некоторых положений и ситуаций.

В Налоговом кодексе есть оговорка, что если от данных ведомств поступило разъяснение, которым руководствовался налогоплательщик, то в дальнейшем этот ответ является основанием для непривлечения налогоплательщика к ответственности, даже если какая-то инспекция усмотрит нарушение. Такой способ универсален для общей налоговой практики и оптимизации НДС в том числе. Правда, НДС — это наиболее сложный налог, поэтому больше споров возникает именно с ним».

Законные способы оптимизации НДС

Существует множество способов оптимизации НДС. Наиболее эффективным является использование специальных налоговых режимов. Кроме того, некоторые системы налогообложения не предусматривают уплату НДС.

Базовая ставка НДС составляет 20%. Однако на ряд товаров установлена пониженная ставка в 10%. В их число входят:

— продукты;

— детские товары;

— медицинские товары;

— школьные принадлежности.

Какие компании не платят НДС:

— занимающиеся экспортными поставками;

— осуществляющие международные перевозки.

Системы налогообложения без НДС

Упрощенная система налогообложения (УСН) — ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса. Компания может перейти на УСН при выполнении ряда условий:

— доля участия в компании других организаций не выше 25%;

— у компании не должно быть филиалов;

— доход организации за девять месяцев года, в который подается заявление, не превысил 112,5 млн руб.;

— в компании работает менее 130 сотрудников;

— остаточная стоимость организации не превышает 150 млн руб.

Патентная система налогообложения — направлена на индивидуальных предпринимателей. Главное условие перехода на такую систему является средняя численность работников. Она не должна превышать 15 человек за налоговый период.

Единый сельскохозяйственный налог — специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции. Его выплачивают:

— сельскохозяйственные товаропроизводители;

— компании и ИП, оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям;

— организации и ИП, производящие сельскохозяйственную продукцию;

— рыбохозяйственные организации и ИП.

Можно ли получить освобождение от НДС

Освобождение от НДС могут получить как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Главное условие для оформления льготы — доход от продаж, которые не требуют оплаты НДС, не должен превышать 2 млн руб. за последние три месяца.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Gagarin города Москвы Игорь Симонов:

«Некоторое время был тренд, сейчас он уже не так заметен, когда налоговики в работе с контрагентами требовали проявлять должную осмотрительность. Это означало, что, находя себе контрагента и направляя ему деньги, вы должны были осуществить определенные действия. Иногда с точки зрения бизнеса это были нецелесообразные, неосуществимые шаги — например, посетить офис контрагента, который находится за тысячи километров во Владивостоке или еще где.

Понятно, что бизнес по этому пути не шел, и тогда налоговики, поступая, скажем так, не по справедливости, определяли в качестве аргумента вашей вины в недополучении государством налога то, что вы не убедились, что данный контрагент существует, у него есть офис, он платит арендную плату и так далее. Но при этом проблема чаще всего прилетала не из-за этого контрагента, а последующих за ним по цепочке фирм, которые недоплачивали тот самый НДС. А налоговики цеплялись, выставляли требования вам, даже понимая, что вы не можете эти проблемы решить.

Сейчас актуальный тренд, назовем его так — "дробленка бизнеса", это последние кейсы, которые у нас есть и в рамках налоговой проверки и даже уголовных дел. Суть схемы в том, что налогоплательщик принимает решение о реструктуризации и дроблении бизнеса для того, чтобы уйти от уплаты НДС.

В самом нехорошем случае происходит так, что людей, которые должны работать по трудовому договору, выводят в качестве самостоятельных субъектов, индивидуальных предпринимателей, что убирает саму фирму из общей системы налогообложения, поскольку люди переходят на "упрощенку", где НДС отсутствует.

Налоговые органы это трактуют так, что форма ведения бизнеса не изменилась, фирма должна платить НДС в общей системе, а вы под прикрытием того, что у вас есть индивидуальные предприниматели, которых вы заявили как контрагентов, уменьшили налоговую базу — и бюджет недополучает деньги.

Если обратиться к закону, то у налогоплательщика есть возможность уменьшить налоговую базу, если он сможет доказать, что основная цель реструктуризации бизнеса экономическая, а не уменьшение налоговой базы. Однако практика показывает, что суды редко принимают доводы налогоплательщика, чаще принимая позицию и доказательства налогового органа, который утверждает, что предпринятые меры направлены на искажение сведений о фактах хозяйственной деятельности.

Налоговики трактуют это как искажение, потому что по факту вы работаете как работали и цель была уменьшение выплаты налогов, что, с точки зрения государства, недопустимо. И суд принимает решения, как правило, в пользу налогового органа».

Василий Кузнецов; группа «Прямая речь»