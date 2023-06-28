В пригороде Парижа начались беспорядки после убийства подростка полицейским

В пригороде Парижа Нантер начались беспорядки после того, как полицейский убил 17-летнего подростка. Полиция арестовала семь человек. Об этом сообщили газета Le Monde и телеканал BFMTV.

Как пишет Le Monde, полицейский потребовал у 17-летнего подростка остановить автомобиль, в котором он находился с еще двумя пассажирами. По информации BFMTV, полицейский выстрелил в подростка, когда тот отказался выполнить его требования. Инцидент произошел утром 27 июня.

Полицейского арестовали по подозрению в умышленном убийстве. Также был задержан один из пассажиров машины, которую вел убитый подросток, еще один находится в розыске. Как пишет BFMTV, ранее подросток уже был замечен в вождении без прав и отказе выполнить требования полиции.

Вечером в Нантере прошла акция протеста у здания местной полиции. Позже она перетекла в беспорядки. Часть протестующих подожгла баррикады и мусорные баки, разгромила автобусную остановку и забросала полицию петардами. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. В ходе беспорядков задержали семь человек, пишет Le Monde со ссылкой на полицию. По информации BFMTV, как минимум один человек пострадал.

Олеся Павленко