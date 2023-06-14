Трансгендеров не пустят под нож

Госдума в среду единогласно приняла в первом чтении межфракционный законопроект о запрете смены пола, не связанной с лечением врожденных физических аномалий. Спикер Вячеслав Володин назвал документ подарком ко Дню медицинского работника, хотя пришедшего на заседание министра здравоохранения Михаила Мурашко депутаты раскритиковали за неопределенность позиции его ведомства. Принять закон в целом парламентарии намерены до конца весенней сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект был разработан по поручению Вячеслава Володина и внесен в конце мая за подписью 369 депутатов, включая самого спикера и лидеров всех фракций. Авторы предложили признать утратившей силу норму закона «Об актах гражданского состояния», позволяющую вносить изменения в документы, если человек предоставил медицинскую справку о смене пола. А закон «Об основах охраны здоровья граждан» будет дополнен новой статьей 45.1 «Запрет смены пола человека»: медработникам «запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола». Допускаются такие операции лишь по решению врачебной комиссии в связи с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей.

Выступивший с докладом по проекту вице-спикер Петр Толстой («Единая Россия») сообщил, что наличие в наших законах «рудиментарных норм», позволяющих смену пола,— это «результат работы некоторых чиновников в международном пространстве, например, Всемирной организации здравоохранения с ее классификациями болезней, которые сейчас по инерции признаются правительством РФ». «В этих классификациях все извращения являются нормой»,— проинформировал единоросс.

Напомним, поводом для разработки законопроекта стало решение ВОЗ исключить трансгендерность из списка ментальных расстройств, после чего Минздрав РФ внес в нормативные акты изменения, упрощающие смену пола в документах, а из комиссий, принимающих решения о смене пола, были исключены психологи.

Господин Толстой рассказал, что депутаты получили «очень эмоциональное заключение Минздрава» по этому законопроекту, и саркастически пересказал содержание письма.

«В случае принятия законопроекта возникнет патовая ситуация, в которой люди, чей гендер официально признан медицинскими работниками не соответствующим полу, указанному в паспорте, не смогут, бедные, привести свои паспортные данные в соответствие с действительностью, которая сложилась у них в голове, и это может вызвать этические и социальные проблемы, а также привести… К чему, как вы думаете? К повышению суицидов в стране»,— рассказал он. Как ранее сообщал “Ъ”, накануне первого чтения сообщество транслюдей направило парламентариям и в Минздрав обращение с просьбой отклонить законопроект в связи с возможными негативными последствиями для граждан, которых он фактически лишит необходимой медицинской помощи. Впрочем, Михаил Мурашко поспешил заверить депутатов, что Минздрав «поддерживает недопустимость смены пола на основании только лишь желания пациента». Он отметил, что решение о хирургическом вмешательстве в таких случаях «должно строиться только на основании консилиумов высокого уровня».

Председателя комитета по делам семьи Нину Останину (КПРФ) это не убедило. «Ни ваш письменный ответ, ни сегодняшний комментарий ясности не внесли. У меня появились опасения, что вы хотите смягчить этот законопроект. Именно с вашего позволения, с приказа все и началось. Вы своей подписью, по сути, ратифицировали Конвенцию ВОЗ. Кто вас уполномочил это делать?» — атаковала депутат министра. Тот скромно ответил, что предложенные в законопроекте меры поддерживает.

Петр Толстой подчеркнул, что возможность смены пола нужно оставить только для лечения аномалий у детей: «Если оставить эту лазейку для взрослых, в нее через, как сказал Михаил Альбертович (Мурашко.— “Ъ”), консилиумы высокого уровня пойдут толпы, в том числе те, кто хочет избежать военной службы».

«Учитывая, с каким надрывом и болью в душе вы докладываете, я понимаю, что есть пятая колонна, которая не хочет принятия этого закона»,— оценил эмоции вице-спикера Николай Коломейцев (КПРФ), предложив принять законопроект сразу в целом.

Но спикер Володин напомнил, что это документ совместного ведения, а значит, после первого чтения его необходимо разослать по регионам для получения поправок. Однако если совет Думы поддержит такое решение, можно это сделать по укороченной процедуре, дав субъектам на предоставление поправок 15 дней. Это позволит принять законопроект в течение весенней сессии.

Анатолий Вассерман («Справедливая Россия — За правду») поинтересовался, как Минздрав развивает исследования по «психологическим и психиатрическим методам приведения представления человека о его гендере в соответствие с реальностью». Министр ответил, что этим занимаются несколько исследовательских центров, но по поручению президента это направление получит дополнительную проработку. А на предложение Николая Николаева («Единая Россия») наложить мораторий на операции по смене пола до принятия закона в третьем чтении господин Мурашко отреагировал обещанием проработать этот вопрос с юридической службой министерства.

В конце обсуждения Вячеслав Володин на всякий случай спросил у министра, не изменил ли тот свою первоначальную позицию, но Михаил Мурашко от прямого ответа ушел, попросив депутатов поздравить его коллег с Днем медработника, который в этом году приходится на 18 июня.

Рассматриваемый законопроект как раз и является подарком медикам к их профессиональному празднику, тут же нашелся спикер: «Здоровое общество будет. Что еще нужно для врача? Радоваться надо!»

В итоге за законопроект проголосовали 365 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова