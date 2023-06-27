Офисное заявление

Квартал №5 у Камского моста может быть застроен высотными офисными зданиями, сообщили в региональном минимущества. На территории, ограниченной улицами Осинской, Попова, Окулова и Монастырской, в свое время планировались жилые дома, оперный театр, трансформаторная подстанция. Менее года назад власти собирались развивать здесь многофункциональную застройку, но и от этих планов отказались. Как говорят в министерстве, сейчас рассматривается несколько вариантов освоения площадки. Эксперты расходятся во мнениях об использовании актива. Одни считают, что с учетом параметров эта локация максимально подходит для жилой застройки. Другие полагают, что офисные помещения в квартале №5 прекрасно впишутся, правда, они не должны быть очень высокими.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», краевые власти могут отказаться от планов жилой застройки квартала №5, ограниченного улицами Осинской, Попова, Окулова и Монастырской. В правительстве Прикамья обсуждается возможность возведения офисных зданий на указанной территории. При этом еще менее года назад в этом квартале планировалась многофункциональная застройка, включающая жилые дома.

В краевом минимущества сообщили, что в настоящее время установленное предназначение квартала — смешанная застройка, которая предусматривает жилищное и офисное строительство. «В дальнейшем квартал планируется развивать с акцентом на офисную недвижимость, так как в данной части города складывается зона деловой активности. При этом высотные акценты при застройке квартала сохранятся, такой подход был единогласно одобрен членами градсовета в прошлом году»,— рассказали в минимущества. Сейчас рассматривается несколько вариантов освоения этой площадки. В ведомстве добавили, что интерес к ее развитию могут проявить крупные инвесторы.

По сведениям портала ИСОГД Перми, квартал №5 находится в территориальной зоне обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 с подзонами в 6 и 30 этажей. В квартале, по ул. Окулова, 12, расположено историческое здание — дом купцов Лихачевых, строение является объектом культурного наследия, который нельзя сносить.

Почти 10 лет назад в квартале №5 площадью около 2 га планировалось построить жилой дом с музеем поэта Бориса Пастернака. Территорию по ул. Окулова, 11 намеревалось освоить ООО «Авенида», выкупившее у ООО «Проспект» право аренды участка. Оба общества считались близкими экс-депутату пермского краевого заксобрания Алексею Луканину. Дом «Люверс» там так и не построили, «Авениду» и «Проспект» признали банкротами. В 2017 году краевые власти решили разместить по ул. Окулова, 11 новую сцену оперного театра. Им удалось зарегистрировать за собой часть территории в 1,7 га. В 2021 году через суд власти смогли выкупить площадку у ООО «Авенида». За нее компании выплатили 32,9 млн руб., изъяв два участка в 0,3 га и недостроенное здание.

В 2019 году оперный театр решили построить в Разгуляе, поэтому участок на ул. Окулова рассматривали для переноса трансформаторной подстанции «Разгуляй». Позднее власти отказались и от этой идеи — в конце 2022 года участникам регионального градсовета презентовали планы по застройке квартала разновысотными зданиями в 2, 8, 19, 23 и 30 этажей. Этажность определяли в зависимости от действующих градрегламентов и ближайших объектов культурного наследия.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев считает, что квартал №5 максимально подходит для жилой застройки, особенно с учетом действующей высотности. Жилье в такой локации — близко к Каме и благодаря имеющейся инфраструктуре было бы востребовано. Спрос на офисные помещения, по словам эксперта, сейчас на низком уровне, в городе много вакантных площадей этого сегмента. Принимая решение о возведении офисов в квартале №5, надо сначала изучить их востребованность в этом месте. Также надо понимать, кто именно займет эти площади, кто будет ими управлять. «Если строительством БЦ заинтересуются инвесторы, это должна быть очень крупная компания, которая решила бы возвести для себя высотное здание»,— рассуждает господин Ананьев. Для подобного проекта краевые власти могли бы обменяться участками с инвестором, выставить земли в квартале №5 на торги или реализовать проект с бизнесом в рамках концессии. В последнем случае правительство могло бы претендовать на часть площадей в офисном центре, полагает руководитель АН «Респект».

Гендиректор «КомСтрин-Пермь» Марина Коноплева полагает, что в квартале №5 хорошо впишется как жилая, так и офисная недвижимость. В Перми наблюдается нехватка бизнес-центров класса «В», офисных объектов класса «А» в городе и вовсе нет, отмечает госпожа Коноплева. «Дорожная развязка в этой местности напряженная, поэтому инициатору проектов по офисной недвижимости надо сначала заняться транспортным моделированием дорожной ситуации, в том числе в часы пик, продумать присоединение к улично-дорожной сети, а уже потом рассчитывать высотность зданий», — делится гендиректор «КомСтрин-Пермь». Высотные офисы (около 30 этажей) в Перми будут не востребованы, максимальная высота таких объектов в городе может составлять не более 10–15 этажей, считает собеседник.

Евгения Ахмедова