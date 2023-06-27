Дептранс Москвы предупредил об ограничениях в метро из-за Курбан-байрама

Департамент транспорта Москвы предупредил о возможных ограничениях входа и выхода на станциях метро возле столичных мечетей завтра, 28 июня. Это связано с празднованием Курбан-байрама.

«28 июня на станциях метро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа/выхода из-за празднования Курбан-байрама»,— говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

В 2022 году столичные мечети на Курбан-байрам посетили более 250 тыс. мусульман, в Подмосковье — более 150 тыс. человек. Обычно мусульмане собираются у Московской соборной мечети, которая находится рядом с СК «Олимпийский».

Завтра, 28 июня, мусульмане начнут отмечать Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Он продолжится три дня. Курбан-байрам отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа по исламскому лунному календарю.

Анастасия Ларина