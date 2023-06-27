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Дептранс Москвы предупредил об ограничениях в метро из-за Курбан-байрама

Департамент транспорта Москвы предупредил о возможных ограничениях входа и выхода на станциях метро возле столичных мечетей завтра, 28 июня. Это связано с празднованием Курбан-байрама.

«28 июня на станциях метро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа/выхода из-за празднования Курбан-байрама»,— говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

В 2022 году столичные мечети на Курбан-байрам посетили более 250 тыс. мусульман, в Подмосковье — более 150 тыс. человек. Обычно мусульмане собираются у Московской соборной мечети, которая находится рядом с СК «Олимпийский».

Завтра, 28 июня, мусульмане начнут отмечать Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Он продолжится три дня. Курбан-байрам отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа по исламскому лунному календарю.

Анастасия Ларина

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Курбан-байрам-2022 в России

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На проповеди и молитвы в московские мечети пришли около 250 тыс. человек. Возле Московской соборной мечети путь им подсказывали сотрудники полиции и указатели

На проповеди и молитвы в московские мечети пришли около 250 тыс. человек. Возле Московской соборной мечети путь им подсказывали сотрудники полиции и указатели

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие возле Московской соборной мечети

Верующие возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мусульмане собираются на намаз возле Московской соборной мечети

Мусульмане собираются на намаз возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие во время торжественного намаза в Москве

Верующие во время торжественного намаза в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Намаз возле Санкт-Петербургской соборной мечети на Кронверкском проспекте

Намаз возле Санкт-Петербургской соборной мечети на Кронверкском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Артем Пряхин  /  купить фото

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам в Москве

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие во время молитвы в Московской соборной мечети

Верующие во время молитвы в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мусульмане возле мечети Джума-Джами в Евпатории

Мусульмане возле мечети Джума-Джами в Евпатории

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Намаз возле Московской соборной мечети

Намаз возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие во время намаза в Казани

Верующие во время намаза в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Верующие в Московской соборной мечети

Верующие в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие в Санкт-Петербурге

Верующие в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Мусульмане возле Санкт-Петербургской соборной мечети

Мусульмане возле Санкт-Петербургской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Артем Пряхин  /  купить фото

Священнослужители перед началом торжественного намаза в Московской соборной мечети

Священнослужители перед началом торжественного намаза в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мусульмане готовятся к ритуалу жертвоприношения

Мусульмане готовятся к ритуалу жертвоприношения

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Верующие в Московской соборной мечети

Верующие в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мусульмане молятся возле Московской соборной мечети

Мусульмане молятся возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующий во время торжественного намаза в Санкт-Петербурге

Верующий во время торжественного намаза в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Бараны перед обрядом жертвоприношения

Бараны перед обрядом жертвоприношения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Глава Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман европейской части страны Равиль Гайнутдин (слева) во время намаза в Московской соборной мечети

Глава Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман европейской части страны Равиль Гайнутдин (слева) во время намаза в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на празднике жертвоприношения Курбан-байрам

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на празднике жертвоприношения Курбан-байрам

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие во время намаза на территории казанской мечети Аль-Марджани

Верующие во время намаза на территории казанской мечети Аль-Марджани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Верующие перед началом торжественного намаза в Москве

Верующие перед началом торжественного намаза в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам в Москве

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жертвенный баран во время празднования Курбан-байрам

Жертвенный баран во время празднования Курбан-байрам

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Намаз в мечети Джума-Джами в Евпатории

Намаз в мечети Джума-Джами в Евпатории

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мусульманка с детьми возле мечети

Мусульманка с детьми возле мечети

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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На проповеди и молитвы в московские мечети пришли около 250 тыс. человек. Возле Московской соборной мечети путь им подсказывали сотрудники полиции и указатели

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мусульмане собираются на намаз возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие во время торжественного намаза в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Намаз возле Санкт-Петербургской соборной мечети на Кронверкском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Артем Пряхин  /  купить фото

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие во время молитвы в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мусульмане возле мечети Джума-Джами в Евпатории

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Намаз возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие во время намаза в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Верующие в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Мусульмане возле Санкт-Петербургской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Артем Пряхин  /  купить фото

Священнослужители перед началом торжественного намаза в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мусульмане готовятся к ритуалу жертвоприношения

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Верующие в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мусульмане молятся возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующий во время торжественного намаза в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Бараны перед обрядом жертвоприношения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Глава Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман европейской части страны Равиль Гайнутдин (слева) во время намаза в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на празднике жертвоприношения Курбан-байрам

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие во время намаза на территории казанской мечети Аль-Марджани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Верующие перед началом торжественного намаза в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жертвенный баран во время празднования Курбан-байрам

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Намаз в мечети Джума-Джами в Евпатории

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мусульманка с детьми возле мечети

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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