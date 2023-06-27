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Коммерсантъ FM
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На Ставрополье введен режим повышенной готовности из-за обильных дождей

В Туркменском округе Ставропольского края после сильных ливней прорвало дамбу на одном из прудов у села Камбулат. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Согласно этой информации, разлившаяся по рекам Камбулат и Айгурка вода направляется к поселку Поперечный. Усложнила ситуацию вода, пришедшая с полей.

«Специалисты МЧС, глава территории на месте — оценивают ситуацию, чтобы определить дальнейшие меры»,— отметил губернатор. В сообщении говорится, что пока подъем воды незначительный: «угрозы сильного паводка нет», «ситуация на контроле».

В связи с погодными рисками в крае введен режим повышенной готовности, который ориентировочно сохранится до 29 июня включительно.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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