«Связной» запутался в долгах

Сеть магазинов электроники «Связной» может инициировать собственное банкротство. Общие долги ритейлера перед кредиторами, в числе которых Альфа-банк, Совкомбанк, дистрибутор электроники Merlion, «Вымпелком», «Ситилинк» и другие, составляют около 15 млрд руб. Источники «Ъ» говорят, что руководство компании надеется на реструктуризацию и ведет поиски нового инвестора. Участники рынка уточняют, что сеть при этом продолжает закупки и ведет коммерческую деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ООО «Сеть ''Связной''» уведомило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве, следует из данных «Федресурса». Среди кредиторов компания указала Совкомбанк, Альфа-банк, поставщика электроники Merlion, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), а также подконтрольное Росбанку ООО «РБ Факторинг».

Летом 2022 года к «Связному» было подано 79 исков на общую сумму почти 15 млрд руб. от Альфа-банка, Совкомбанка, Merlion, «Вымпелкома», «Ростелекома», сети «Ситилинк» и других компаний.

В «Связном» не ответили «Ъ».

«Связной» создан в 1995 году Максимом Ноготковым. Тогда компания называлась «Максус», позже сменила бренд. В 2014 году группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, которому «Связной» был должен $130 млн, продала права требования компании Solvers Олега Малиса, в итоге он стал контролирующим акционером «Связного». В 2018 году 25% в сети получил «МегаФон» в результате объединения ритейлера с «Евросетью».

В декабре 2022 года в интервью РБК гендиректор «МегаФона» Хачатур Помбухчан сообщил, что оператор продал долю в «Связном», не назвав покупателя. Позже «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что долю выкупили структуры Олега Малиса. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Сеть ''Связной''» на 69% принадлежит кипрскому офшору DTSRetail LTD, на 30% — нидерландской Euroset Holding N.V. В 2021 году выручка компании составила 105 млрд руб., чистая прибыль — 15 млн руб. У сети «Связной» более чем 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городов России. Олег Малис не ответил «Ъ».

В Совкомбанке отметили, что рассчитывают в конечном итоге взыскать со «Связного» всю сумму долга, не уточняя ее. «Мы считаем, что в сложившейся ситуации банкротство — оптимальный путь»,— подчеркнул первый зампред правления банка Сергей Хотимский. В Альфа-банке говорят, что «Связной» должен ему более 8 млрд руб. В Merlion и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Собеседник «Ъ», близкий к «Связному», сообщил, что во второй половине декабря в компании рассматривали два варианта развития событий: либо сеть найдет инвестора, готового покрыть долги, либо подаст на банкротство.

«После Нового года сотрудникам пришло сообщение, в котором руководство объявило, что ''Связной'' будет начинать процедуру банкротства, после чего последовали добровольные увольнения»,— добавил источник «Ъ».

Однако другой собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией, утверждает, что топ-менеджмент сети все еще надеется на реструктуризацию долга: «В процедуре банкротства сначала идет период наблюдения, когда еще есть шанс спасти компанию». Источник «Ъ» среди поставщиков электроники говорит, что «Связной» «сохраняет активность», продолжая оформлять заказы на крупные партии электроники.

Инициирование банкротства не всегда влечет прекращение деятельности компании и ее ликвидацию, подтверждает директор юридического департамента, партнер АО «Центр по работе с проблемными активами» Константин Богородицкий. По его словам, в секторе корпоративных банкротств примерно в 2% случаев в отношении должника вводится процедура оздоровления или внешнего управления, которая дает компании шанс восстановить платежеспособность: «Бывают случаи, когда при банкротстве сетевого ритейлера продолжают работу франчайзи. Кроме того, бренд может продолжить существование в руках нового собственника».

Тимофей Корнев, Юлия Тишина, Ольга Шерункова