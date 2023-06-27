Российский футбол вернулся к иностранной подсудности

Российский футбольный союз (РФС) назначил на должность руководителя департамента судейства сербского специалиста Милорада Мажича. Контракт с известным арбитром заключен на два года. Господину Мажичу достался очень трудный участок. Минувший сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) был отмечен рядом громких скандалов, связанных с судейством, а количество зафиксированных ошибок арбитров за последние три года увеличилось в два с лишним раза, несмотря на применение VAR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милораду Мажичу, в прошлом неплохому арбитру, предстоит попытаться остановить рост количества судейских ошибок в российском футболе

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ Милораду Мажичу, в прошлом неплохому арбитру, предстоит попытаться остановить рост количества судейских ошибок в российском футболе

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

Российский футбольный союз объявил о назначении серба Милорада Мажича руководителем департамента судейства. Его прежний глава Павел Каманцев продолжит работу в качестве главы судейского комитета, отвечающего за стратегические вопросы, такие как разработка документов и регламентов. Контракт с 50-летним бывшим арбитром Международной федерации футбола (FIFA), в последнее время руководившим судейским корпусом на Кипре, подписан на два года с возможностью продления еще на год. В Москву господин Мажич прибудет уже 29 июня. Вместе с ним приедет Далибор Джурджевич. В свое время он выполнял функции ассистента Мажича, а теперь станет заместителем главы департамента судейства. В зону его ответственности отнесено улучшение качества работы системы видеоассистента рефери (VAR).

У Милорада Мажича довольно солидный бэкграунд. С 2007 года он работал рефери в матчах первенства Сербии, в 2009 году дебютировал на международной арене, получив приглашение на юношеский чемпионат Европы, тогда же начал привлекаться к судейству еврокубков. Пиком карьеры господина Мажича стала работа в 2018 году в финале Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1. Кроме того, Милорад Мажич обслуживал встречи двух чемпионатов мира — 2014 года в Бразилии и 2018-го в России.

Господин Мажич, комментируя назначение, сказал, что для него «улучшение качества судейства в такой большой стране, как Россия,— большой вызов».

При этом, как выяснилось, он в курсе, что в 2019 году в отечественном футболе была запущена «большая программа по реформированию футбольного судейства». «За это время было сделано многое, особенно на начальном уровне подготовки, но нужно не останавливаться на достигнутом, а продолжать двигаться вперед. Российская премьер-лига и Кубок России — это витрина российского футбола, и моей первоочередной задачей станет улучшение качества работы российских судей в главных футбольных турнирах»,— приводит слова Милорада Мажича сайт РФС. Он также отметил, что «одним из первых заметных нововведений в работе судейского корпуса» при нем станет «изменение концепции оценивания работы арбитров». Господин Мажич пояснил, что «за основу будет взят передовой опыт FIFA, который использовался на чемпионате мира по футболу в Катаре». По его словам, с будущего сезона оценивать работу судей будут VAR-инспекторы: они «получат доступ к переговорам судейской бригады и будут следить за матчем не с трибуны стадиона, как раньше, а в отдельной комнате VAR-центра». «Это изменение позволит существенно повысить качество выставляемых оценок, а также сократит расходы на логистику»,— предположил Милорад Мажич.

Появление в РФС сербского специалиста продолжает практику найма иностранцев в качестве руководителей российского судейского корпуса, начатую четыре года назад.

Ее инициировал возглавивший судейский комитет РФС предприниматель Ашот Хачатурянц. Позже он также занял пост президента РПЛ, но уже летом 2022 года покинул его. При господине Хачатурянце к непосредственному руководству судьями в РФС был привлечен венгр Виктор Кашшаи. Осенью 2021 года его сменил португалец Витор Мелу Перейра, но уже в марте 2022-го он подал в отставку. Год назад господин Хачатурянц оставил РПЛ, но успел пролоббировать назначение главой департамента судейства Павла Каманцева.

Милораду Мажичу господин Каманцев оставил достаточно спорное наследство. Как бы похвально ни отзывался серб о проведенных в российском судействе реформах, оно остается проблемной сферой.

Прошедший чемпионат России запомнился в том числе колоссальным количеством претензий, которые клубы предъявляли к арбитрам, например, обращаясь в Экспертно-судейскую комиссию с надеждой на пересмотр или по крайней мере признание неверными принятых ими решений и очень часто добиваясь цели. По подсчетам издания «Спорт-Экспресс», в 240 играх первенства было зафиксировано 120 судейских ошибок. При этом не учитывались те, что были сразу же исправлены с помощью VAR: их набралось 77. То есть общее число судейских ошибок в чемпионате вплотную приблизилось к двум сотням. При этом в позапрошлом сезоне их было 54, а в прошлом — 87.

Громкие скандалы, в основе которых лежало судейство, также не были редкостью в чемпионате. Скажем, огромный резонанс вызвали два весенних кейса.

Один случился в дерби между «Спартаком» и ЦСКА, в котором спартаковский форвард Александр Соболев показал армейскому защитнику Виллиану Роше крайне неприличный и вызывающий жест, а удаления от арбитра Сергея Карасева заработали оба игрока: бразилец, чья красная карточка позже была отменена,— за то, что просто повторил для судьи движение соперника, объясняя, что случилось.

Второй — это демарш генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева: он покинул свой пост в знак протеста против «судейского беспредела».

Ашот Хачатурянц убежден, что Милорад Мажич может оказаться полезен для российского футбола. Господин Хачатурянц подчеркнул в интервью «РИА Новости», что «опыт работы инструктором на Кипре ему очень поможет при работе в России», так как «там по многим параметрам ситуация похожа на нашу». Между тем один из топ-менеджеров, работающих в российском высшем дивизионе, рассказал “Ъ”, что задача, стоящая перед господином Мажичем, «достаточно масштабная». По мнению источника, российское судейство нуждается в «большей открытости», «единой трактовке постоянно усложняющихся правил, добиться которой возможно только при активном вовлечении в процесс клубов, игроков и тренеров», а также в «привлечении молодых арбитров», притом что для него «созданы условия».

Александр Петров, Алексей Доспехов