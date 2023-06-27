ЦБ возобновил публикацию отчетности банков

Банк России вновь публикует формы отчетности кредитных организаций, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ приостановил публикацию данных в 2022 году в связи с санкционными рисками.

Отмечается, что на сайте Банка России уже опубликованы оборотные ведомости (форма 101), расчет капитала (123) и обязательные нормативы (135) кредитных организаций за май. В июле регулятор планирует возобновить публикацию квартальных отчетов о финансовых результатах банков (форма 102) и ежеквартальных отчетов о консолидированном балансе (802), консолидированных финансовых результатах (803), а также расчете капитала и нормативах банковских групп (805).

Пресс-служба уточнила, что, согласно решению совета директоров ЦБ, из отчетностей исключаются чувствительные сведения, а в некоторых формах будут раскрываться только отдельные показатели. Это решение принято, чтобы защитить банки и их контрагентов от возможного дополнительного санкционного давления, сообщил Банк России.

6 марта 2022 года ЦБ разрешил российским банкам не публиковать финансовую отчетность. При этом банки все еще обязаны предоставлять данные в ЦБ для оперативного контроля за их деятельностью. В регуляторе заявили, что это сделано для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями.

В ноябре некоторые российские банки начали возвращаться к раскрытию финансовых показателей. Так, Сбербанк сообщил о прибыли в октябре и пообещал ежемесячно публиковать отчетность, хотя и ограниченную.

Эрдни Кагалтынов