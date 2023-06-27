Бывший первый замминистра спорта Красноярского края стал фигурантом уголовного дела

В Красноярске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего первого заместителя министра спорта края Романа Сотникова. Об этом сообщили в прокуратуре края, которая поставила на контроль ход расследования дела.

Согласно версии следствия, чиновник незаконно распределил субсидию в 5,5 млн руб., которая предназначались на проведение церемонии по награждению одаренных детей. О предстоящем конкурсе замминистра якобы уведомил директора ООО «Современное производство» Максима Гуревича и обеспечил победу в нем привлеченной организации.

Согласно материалам дела, торжественная церемония была проведена в усеченном формате и с занижением стоимости детских подарков. Оставшиеся деньги в размере 2,2 млн руб., уверено следствие, похитили предприниматель Максим Гуревич и его знакомая, а на 1,2 млн руб. в декабре 2021 года проведены другие мероприятия, не являющиеся предметом и целью субсидирования. В дальнейшем чиновник подписал отчетные документы о полном расходовании средств субсидии по их целевому назначению.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе 2023 года правоохранители задержали красноярского телеведущего и предпринимателя Максима Гуревича. Задержание, рассказали в региональном управлении СКР, было связано с расследованием хищений свыше 5 млн руб. из краевого бюджета. Министерство спорта региона выделило эти деньги общественной организации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца» в качестве субсидии на проведение церемонии награждения одаренных детей. Субподрядчиком работ, говорится в деле, выступила компания «Современное производство», возглавляемая Максимом Гуревичем. По решению суда его заключили под стажу. В последующем господину Гуревичу смягчили меру пресечения и перевели под домашний арест.

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Илья Николаев