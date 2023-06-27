Прекращено дело о хищении руководством воронежского маслозавода 400 млн рублей у Связь-банка

Басманный райсуд Москвы прекратил уголовное дело бывшего директора компании по производству рафинированных растительных масел воронежского ЗАО «Ойл Продакшн» (входило в не существующую сейчас группу компаний «Маслопродукт») Николая Роднищева. Экс-директор обвинялся в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), а также в легализации денег (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Как следует из материалов суда, решение было принято в связи с истечением сроков уголовного преследования.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники следственного департамента МВД России. По версии следствия, в 2013 году Николай Роднищев вместе с бенефициаром «Маслопродукта» и бывшим замглавы Минсельхоза России Алексеем Бажановым, финансовым консультантом Ольгой Яудземис и несколькими сотрудниками «Ойл Продакшн» представили в ПАО «АКБ ''Связь-банк''» (ликвидирован и присоединен к Промсвязьбанку) недостоверные сведения о залоговом имуществе для получения кредита. В итоге предприятие получило 400 млн руб., которые были похищены. Для легализации части средств члены преступной группы приобрели простые векселя инвестиционного банка на сумму 150 млн руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела следователи провели десятки обысков. Было возбуждено еще несколько уголовных дел о мошенничестве и легализации средств в отношении бенефициара группы компаний «Маслопродукт» Алексея Бажанова, финансового консультанта Ольги Яудземис и иных участников организованной группы. С 2014 года Алексей Бажанов и Ольга Яудземис находятся в международном розыске по каналам Интерпола.

Сергей Толмачев, Воронеж