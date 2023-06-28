Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бовари подвергли вскрытию

Спектакль Андрея Прикотенко в Театре наций

Последней премьерой сезона в Театре наций стал спектакль Андрея Прикотенко «Бовари». От названия романа Флобера «Мадам Бовари» тут осталась лишь вторая часть, так как режиссер решил сосредоточить внимание не на главной героине Эмме, а на ее муже Шарле. Что из этого вышло, рассказывает Марина Шимадина.

Предыдущая фотография
Хирургические операции не смогли спасти спектакль

Хирургические операции не смогли спасти спектакль

Фото: Ира Полярная / Театр Наций

Фото: Ира Полярная / Театр Наций

Фото: Ира Полярная / Театр Наций

Фото: Ира Полярная / Театр Наций

Следующая фотография
1 / 4

Хирургические операции не смогли спасти спектакль

Фото: Ира Полярная / Театр Наций

Фото: Ира Полярная / Театр Наций

Фото: Ира Полярная / Театр Наций

Фото: Ира Полярная / Театр Наций

После первой журнальной публикации «Мадам Бовари» в 1856 году Гюстав Флобер, как известно, был привлечен к суду за «оскорбление нравственности и морали». Любовные похождения Эммы Бовари и натуралистические описания ее смерти шокировали французских читателей, но скандал, как водится, только подогрел интерес к роману. Многих также возмущало отсутствие в книге положительных персонажей, так называемая смерть героя.

Петербургский режиссер Андрей Прикотенко, последние годы успешно возглавлявший новосибирский театр «Старый дом», а недавно, после увольнения Тимофея и Александра Кулябиных, перешедший в «Красный факел», словно решил исправить этот «недостаток». Он сделал главным героем — и вполне положительным — мужа Эммы Бовари Шарля, простого провинциального врача, слепо влюбленного в свою жену и не замечающего ее измен. Прием не новый. Так, драматург Василий Сигарев изменил оптику восприятия героев Толстого в своей пьесе «Каренин», которая широко разошлась по театрам страны. А знаменитый Том Стоппард показал события «Гамлета» с точки зрения второстепенных персонажей — Розенкранца и Гильденстерна. Но для такого рода фокусов с вынесением за скобки основного сюжета нужно быть Стоппардом или хотя бы иметь под рукой оригинальную пьесу по мотивам романа — инсценировки тут явно недостаточно.

Шарля в спектакле играет Александр Семчев, и это идеальное актерское попадание. Мягкий, робкий, наивный и трогательный, он смотрит на жену восторженно, как на верх совершенства. Чтобы доставить ей удовольствие и не разочаровать отказом, он решается на авантюрную операцию и калечит больного. И даже когда становятся очевидны ее огромные долги, он продолжает по-рыцарски защищать распоясавшуюся и обнаглевшую Эмму от справедливых упреков своей матери. Самая сильная сцена у Семчева в финале, когда после смерти жены герой обнаруживает ее многочисленные любовные письма и переживает настоящее крушение мира, но находит в себе силы принять и простить.

Роль Эммы досталась Александре Ревенко из «Гоголь-центра», которая раньше уже играла с Семчевым в Театре на Бронной — в спектакле Богомолова «Дядя Лева» по фильму «Покровские ворота». Людочка и Хоботов в новом спектакле поженились, но не стали счастливы. Героиня Ревенко с самого начала холодна к Шарлю и воспринимает замужество как возможность выходить в свет, хоть и с таким супругом-увальнем. Платья Эммы, придуманные постоянным соавтором Прикотенко художницей Ольгой Шаишмелашвили (она же автор сценографии), действительно сногсшибательны. Но актрисе, по сути, нечего играть — она здесь лишь объект любви и обожания. Вся ее настоящая, полная страстей жизнь проходит где-то там, за сценой, за скобками театрального повествования. А дома она томится, скучает и болеет, когда узнает об отъезде своего возлюбленного Родольфа (Олег Савцов). Единственным средством выражения себя, своих истинных чувств для Эммы, ее голосом и ее любовником становится контрабас, на котором актрисе пришлось научиться играть.

Третьим главным героем, замещающим повествователя, в постановке становится персонаж Елены Морозовой. Именно ее ироничный, вкрадчивый, насмешливый голос ведет историю вперед. Актриса не просто читает авторский текст Флобера, но становится неким трикстером, подстрекателем и наблюдателем одновременно. Словно энтомолог, который прокалывает своих подопытных булавками и с любопытством смотрит, как они извиваются.

На одной из прижизненных карикатур Флобера изобразили в виде патологоанатома, препарирующего тело мадам Бовари. Спектакль Андрея Прикотенко тоже похож на такую операцию, только ее объектом становится другой герой. Зеркальная, сверкающая сталью сцена похожа на стерильную прозекторскую. В первом же эпизоде на металлическом столе под простыней лежит Шарль, с которого Елена Морозова с помощью медицинских зажимов снимает одежду. Все дальнейшее действие — лишь флешбэки его угасающей памяти.

В спектакле, как и в романе, много физиологии, впрочем, обыгранной весьма театрально. Тут и хирургические операции Шарля, и кровопускания с целыми фонтанами крови, роды Эммы и ее мучительное отравление мышьяком с обильной рвотой. При всем этом постановку не назовешь натуралистичной. Даже в отталкивающие моменты она остается стильной и отчужденно-красивой. До самого конца зрителю в ней не к чему и не к кому подключиться. И в финале, когда в воздух над сценой взлетают многочисленные платья Эммы, мы получаем чисто эстетическое, визуальное наслаждение, но остаемся с холодным носом. Операция прошла успешно, но пациент оказался скорее мертв, чем жив.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...