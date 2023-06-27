Оклады мэра Нижнего Новгорода и депутатов думы намерены проиндексировать на 6,5%

Ежемесячные оклады главы Нижнего Новгорода, сотрудников администрации и депутатов думы предлагается увеличить на 6,5% с октября 2023 года. Повышение зарплат уже было предусмотрено в бюджете, поэтому дополнительных расходов не потребуется, говорится в проекте решения городской думы «О внесении изменений в положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности».

Так, оклады главы города и председателя думы после индексации составят 73,8 тыс. руб., заместителя председателя думы — 58,9 тыс. руб., председателя постоянной комиссии думы — 39 тыс. руб., депутатов думы — 33,6 тыс. руб.

Средняя зарплата в регионе, по данным Нижегородстата, в первом квартале составила 48,8 тыс. руб. Номинальный рост по сравнению с уровнем прошлого года составил 13,6%, реальный (с учетом инфляции) — 5,1%.

Елена Ковалева