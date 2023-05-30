Размер средней зарплаты в Нижегородской области вырос до 48,8 тысячи рублей

По итогам первого квартала 2023 года размер средней зарплаты вырос до 48,8 тыс. руб., сообщили в Нижегородстате. Номинальный рост по сравнению с уровнем прошлого года составил 13,6%, реальный (с учетом инфляции) — 5,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Выше всего средние зарплаты в сфере информации и связи – 85,2 тыс. руб. (-2,5% к первому кварталу 2023 года), финансов и страхования – 78 тыс. руб. (+8,4%), научных и технических разработок – 75,5 тыс. руб. (-0,7%).

В обрабатывающей промышленности средний размер зарплаты составил 54,4 тыс. руб. (+15% к 2023 году). В том числе, самые высокие зарплаты зафиксированы на производстве кокса и нефтепродуктов (95 тыс. руб., +17%), в металлургии (80,6 тыс. руб., +9%) и производстве бумаги (68,1 тыс. руб., +11,6%).

Как ранее сообщалось, в марте годовая инфляция в Нижегородской области составила 3,2%.

Анастасия Еремина