Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов осужден на 10 лет и 6 месяцев колонии

В Кемерове Центральный райсуд вынес приговор бывшему руководству МЧС Кузбасса по делу о пожаре в «Зимней вишне». Решением суда бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов осужден на 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. Другой фигурант дела – бывший руководитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерово ГУ МЧС по Кузбассу Григорий Терентьев получил 8 лет и 6 месяцев лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ

Ранее гособвинение просило для Александра Мамонтова 14 лет колонии, для Григория Терентьева – 10 лет.

Суд признал обоих виновными в халатности, которая привела к смерти людей (ч.3 ст.293 УК РФ). Также Александра Мамонтова обвинили в растрате, а Григория Терентьева – мошенничестве с использованием служебного положения.

Как считает следствие, руководители пожарного ведомства в регионе ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, в частности, не провели проверку пожарной безопасности ТРЦ «Зимняя вишня» до трагического пожара в марте 2018 года, когда погибли 60 человек, из которых 37 – дети. Оба фигуранта дела свою вину не признают.

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Игорь Лавренков, Кемерово