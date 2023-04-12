Спасателю назвали срок

В судебных прениях по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 60 человек, включая 37 детей, прокуратура запросила 14 лет лишения свободы для экс-начальника регионального главка МЧС генерал-майора Александра Мамонтова и 10 лет для бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове подполковника Григория Терентьева. Сторона обвинения настаивает на лишении бывших спасателей офицерских званий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-руководитель ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов отрицает выдвинутые против него обвинения

Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ Экс-руководитель ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов отрицает выдвинутые против него обвинения

Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ

На финишную прямую вышел судебный процесс над экс-руководителем ГУ МЧС по Кузбассу Александром Мамонтовым и бывшим главным государственным инспектором по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорием Теренть­евым. Оба они являются фигурантами дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта 2018 года. В пожаре погибло 60 человек, из которых 37 дети. В среду в прениях выступила сторона обвинения. Как заявил в заседании представитель прокуратуры, в ходе судебного разбирательства причастность подсудимых к совершению инкриминируемых им преступлений была установлена.

Начальник отдела гособвинителей прокуратуры Кемеровской области Александр Андрющенко в своем выступлении признал, что у подсудимых имеются смягчающие вину обстоятельства: отсутствие судимостей, положительные характеристики с места работы, наличие несовершеннолетних детей. В то же время, считает прокурор, с учетом общественной опасности бывшие спасатели заслуживают наказания, связанного с изоляцией от общества.

Для экс-начальника регионального главка МЧС гособвинитель потребовал шесть лет и четыре месяца заключения за халатность, которая повлекла большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 293 УК РФ), и 9,5 года за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160). По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний прокурор просил окончательно присудить Александру Мамонтову 14 лет в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. руб. Для Григория Терентьева, который обвиняется в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159) гособвинитель запросил 10 лет лагерей и штраф 120 тыс. руб.

Представитель гособвинения указал, что пребывание под стражей будет зачтено обвиняемым при отбывании наказания из расчета один день в СИЗО за полтора дня колонии (спасатели находятся в СИЗО почти пять лет.— „Ъ“). Кроме того, прокурор предложил лишить генерал-майора Мамонтова и подполковника внутренней службы Терентьева специальных званий и запретить им в течение трех лет после освобождения занимать руководящие должности на госслужбе.

Также прокурор предложил суду удовлетворить иски родных погибших к обвиняемым. В четверг в Центральном райсуде продолжатся прения сторон.

Александра Мамонтова и Григория Терентьева обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Следователи считают, что Александр Мамонтов и Григорий Терентьев не запланировали и не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности «Зимней вишни». ТРЦ, по версии следствия, должен был пройти проверку до 18 марта 2018 года, о чем было достоверно известно обвиняемым.

Помимо этого бывшего начальника ГУ МЧС России по Кузбассу обвиняют в растрате 1,9 млн руб. в виде оплаты труда трех руководителей общественного движения ветеранов пожарной охраны и ЧС, а Григория Терентьева — в получении денежного довольствия по сфальсифицированным документам. Оба спасателя отрицают выдвинутые против них обвинения. «Не признаю вину в полном объеме»,— заявил экс-глава спасательного ведомства Кузбасса на одном из судебных заседаний.

Игорь Лавренков (Кемерово), Константин Воронов