ФССП придали ускорения

Судебных приставов обяжут закрывать дела через три дня после погашения долга. Срок будет отсчитываться с момента поступления в федеральную службу информации о зачислении средств, следует из текста закона, который подписал президент Владимир Путин. Кроме того, дополнительным основанием для прекращения производства может стать ситуация, при которой взыскать долг невозможно. “Ъ FM” узнал у юристов, как эти изменения повлияют на предпринимателей. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По действующим правилам сроки закрытия дел по долгам очень размытые. Формально исполнительное производство должно длиться два месяца. А прекращается оно сразу после того, как средства поступят в систему федеральной службы. На деле процесс затягивается на месяцы, а иногда на годы. И все это время гражданин или организация будет числиться должником, хотя формальных оснований для этого нет.

Поэтому новый закон должен исправить эту неточность, и тогда можно рассчитывать на более сознательный подход со стороны судебных приставов, считает основатель консалтинговой группы VvCube Вадим Ткаченко:

«Мы сталкиваемся с проблемами, когда висят оплаченные суммы, а также ограничения — либо арест на имущество, либо запрет на выезд. Данная мера поможет ускорить процедуру закрытия исполнительного производства и даст возможность людям, которые добросовестно исполнили все требования и обязательства, распоряжаться имуществом».

Однако некоторые собеседники “Ъ FM” полагают, что новые правила — не более чем формальный подход к решению проблемы. Главная сложность заключается в схеме работы Федеральной службы судебных приставов. Юристы говорят, что это одна из самых загруженных структур, где на одного сотрудника приходятся десятки исполнительных производств. Уделить особое внимание каждому зачастую невозможно, поэтому дела долгое время могут оставаться нетронутыми.

И дополнительные ограничения в виде конкретных сроков закрытия могут лишь привести к увеличению нагрузки на службу, не исключает партнер московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Зиннур Зиннятуллин: «По сути, здесь просто необходимо выполнять то, что уже есть. Ну установили срок в три дня — ну нарушит его пристав.

Это дополнительная нагрузка на взыскателей либо на человека, с которого взыскали средства. В любом случае это дополнительные жалобы на нарушение сроков.

Можно написать много ограничений и сроков, но это не будет исполняться, поскольку сама структура службы судебных приставов не успевает выполнять эти нормативные акты».

Но сам факт того, что появился понятный срок закрытия дел, — позитивный сигнал, говорит глава правозащитного комитета партии «Новые люди» Александр Хуруджи. При этом он считает, что необходим более системный подход к решению проблемы:

«Я надеюсь, если все-таки есть возможность снять быстрее, то к чаяниям бизнеса будут относиться с пониманием. Это раз. Во-вторых, есть обратная сторона медали: судебные решения не исполняются не то что за три дня, но и за три месяца, полгода. Самая распространенная жалоба связана с тем, что туда не смогли дозвониться. Если туда невозможно дозвониться, если не будут принимать обращения, то никакие установленные сроки в три дня не помогут».

Впрочем, кто мог бы выиграть от нового правила, так это россияне с долгами, которые планируют выехать за границу. Сейчас на закрытие подобных дел после оплаты уходит до 10 дней, а с 1 июля следующего года всего три. Хотя юристы не могут гарантировать, что и в этом случае сроки будут соблюдены.

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