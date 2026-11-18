В рамках построения интегральной математической модели метаболического старения ученые выделили 154 ключевых метаболита в плазме крови и моче. Это низкомолекулярные соединения, аминокислоты и продукты биохимических реакций, отражающие жизнедеятельность клетки в режиме реального времени. Программа группирует эти данные по базовым системным нагрузкам: энергетика клеток митохондрий, состояние микробиоты кишечника, гибкость углеводного и жирового обмена, антиоксидантная способность и детоксикационный потенциал организма. Затем эти данные сопоставляются с поправкой на условно здоровых сверстников: если для нужной возрастной группы валидированной здоровой выборки пока нет, поправка не применяется, но системная оценка все равно сохраняется. Модель Сеченовского университета уникальна тем, что она обучена на массиве данных, включающем более 7000 пациентов, из которых около 500 человек составляют эталонную условно здоровую группу в возрасте от 17 до 45 лет.