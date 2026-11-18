Индекс молодости
Как создают единую систему оценки биологического возраста человека
«В душе мне двадцать пять» — эту фразу мы слышим постоянно, но сегодня наука подошла к тому, чтобы проверить это заявление объективно. Долгое время паспортный возраст оставался единственным мерилом человеческой жизни, а старение воспринималось как естественное и необратимое угасание функций организма. Сегодня исследователи Сеченовского университета доказывают обратное: возраст — это гибкая математическая и функциональная модель, которой можно и нужно управлять.
Объединяя передовые технологии спортивной медицины и возможности метаболомного анализа, Первый МГМУ создает единую цифровую платформу для комплексной оценки биологического возраста человека. Эта система призвана стать объективным индикатором реального износа организма и главным инструментом для выстраивания персональных программ омоложения.
Глобальный вызов и стратегия превенции
Успехи медицины за последние десятилетия кардинально изменили демографическую картину. Врачи научились спасать пациентов при инфарктах и инсультах, эффективно справляться с тяжелыми инфекциями и протезировать суставы, что существенно продлило среднюю продолжительность жизни. По данным Росстата, сегодня почти 35,6 млн россиян, то есть практически каждый четвертый гражданин страны, находятся в возрасте старше 60 лет, а к 2046 году эта доля превысит порог в 30%.
Однако возникла новая серьезная задача: продлевая календарные годы, важно сохранить их качество. Государственные стратегические программы — национальные проекты «Новые технологии сбережения здоровья» и «Продолжительная и активная жизнь» — ставят перед академической наукой задачу кардинально усилить профилактическое звено. Ключевым маркером здесь становятся не просто прожитые годы, а годы активной и полноценной жизни.
Переход от реактивной медицины, которая включается лишь в момент проявления болезни, к проактивной модели управления здоровьем на протяжении всей жизни закреплен в Программе развития Сеченовского университета до 2030 года.
«Понятие биологического возраста существует в науке давно, но долгие годы оно оставалось чисто теоретическим и было оторвано от реальной клиники,— объясняет заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета профессор Евгений Ачкасов.— Когда пациент поступает в стационар с тяжелой патологией, критерии оценки лечения очевидны: функция органа была нарушена — восстановилась, анализы пришли в норму. Но как только мы заходим в пространство профилактической медицины, санаторно-курортного оздоровления или реабилитации, найти наглядные и чувствительные параметры, способные объективно показать человеку эффективность восстановительных программ, оказывается сложно. Кардиограмма за короткий промежуток времени не изменится, стандартная биохимия — тоже. В этом контексте интегральная оценка биологического возраста стала уникальным инструментом, который наглядно отражает баланс всех систем организма под воздействием оздоровительных программ».
Кроме того, по словам Евгения Ачкасова, определение биологического возраста решает одну из главных психологических проблем превентивной медицины — мотивацию. «Рассказать человеку о пользе движения и сбалансированного рациона легко, но заставить его изменить свои привычки — колоссальный труд,— поясняет профессор.— Стремление оставаться молодыми заложено в нас эволюционно, поэтому демонстрация пациенту того, что его реальный биологический возраст опережает паспортный, становится мощнейшим стимулом для работы над собой».
Мировые тренды и закон гетерохронности
В современном научном сообществе до сих пор отсутствует единый утвержденный «золотой стандарт» вычисления биологического возраста. Классическая практическая медицина по-прежнему оперирует стандартной возрастной периодизацией ВОЗ, разделяющей людей на молодой, средний и пожилой возраст. Однако эта схема носит сугубо общий характер, полностью игнорирует индивидуальные особенности и не способна зафиксировать тонкие молекулярные, клеточные и функциональные изменения конкретного человека.
Сегодня в мире насчитывается более 50 различных систем определения биологического возраста. Каждая крупная лаборатория формирует свои маркеры старения: от подсчета длины концевых участков хромосом (теломер) до конструирования сложных эпигенетических часов (таких как Horvath Clock, PhenoAge или GrimAge), оценивающих степень метилирования ДНК.
Главная сложность, с которой сталкиваются геронтологи всего мира,— это фундаментальный биологический закон гетерохронности. Системы и органы внутри одного и того же человека изнашиваются с разной скоростью: под воздействием локальных воспалений, стресса или вредных привычек сердце или легкие могут быть старше паспорта, в то время как мышечная система остается «молодой».
«Генетические подходы, измеряющие метилирование ДНК или длину теломер, безусловно, важны, но они во многом лишь отражают потенциал, который заложен в нас изначально,— отмечает заведующий отделением антивозрастной медицины и реабилитации УКБ №2, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Алексей Репетюк.— Мы в Сеченовском университете сделали ставку на функциональное определение возраста в парадигме “здесь и сейчас”. Нам важно понимать реальное состояние основных жизнеобеспечивающих систем организма в данную секунду и оценивать, как именно они реагируют на повседневные нагрузки».
Оцифрованная молодость: под капотом сеченовского ПАКа
Запатентованный аппаратно-программный комплекс (ПАК), созданный учеными кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ, призван решить фундаментальную дилемму скрининговых систем: найти идеальный баланс между высокой информативностью, объективностью данных и простотой выполнения тестов. Подход простой: если диагностическая система требует многодневных дорогостоящих процедур и громоздкого оборудования, она теряет прикладное значение и не может быть внедрена в массовую практику. Разработанный в Сеченовском университете комплекс позволяет провести полноценный интегральный скрининг всего за 30–40 минут.
Как рассказал Алексей Репетюк, методика ориентирована на совершеннолетних граждан в возрасте от 18 до 50 лет, а весь процесс оцифровки физиологического статуса разделен на два последовательных этапа.
Первый — антропометрический блок и биоимпедансометрия. На первом этапе фиксируются базовые параметры: рост, вес, индексы массы тела, соотношение объемов талии и бедер. Затем к пациенту подключается биоимпедансный анализатор состава тела. С помощью измерения электрического сопротивления тканей прибор раскладывает тело на фракции: объем жировой массы, активную мышечную массу, а также фиксирует объемы общей жидкости. Комплекс видит тончайшие нюансы — например, задерживается ли вода внутри клетки или скапливается во внеклеточном пространстве, а также оценивает фазовый угол, отражающий функциональную активность клеточных мембран.
Второй — функциональные стресс-тесты. Второй этап оценивает толерантность, то есть переносимость организмом дозированных физических нагрузок. Комплекс анализирует кардиореспираторную систему (скорость восстановления пульса и артериального давления после нагрузки), дыхательную систему (методом спирометрии оценивается жизненная емкость легких) и мышечный статус (посредством кистевой динамометрии регистрируется сила скелетной мускулатуры).
«Объем легких напрямую коррелирует с индексом биологического возраста,— приводит пример Алексей Репетюк.— Если условная среднестатистическая норма для мужчины составляет 4,3 л, то любое падение этого показателя смещает алгоритм в сторону старения, а превышение — сбрасывает года назад. То же самое происходит с силой хвата: падение показателей динамометрии ниже критической отметки — это прямой маркер раннего развития саркопении, то есть дефицита мышечной массы и силы, что неизбежно увеличивает биологический возраст человека».
Интеллектуальная основа комплекса — уникальное программное обеспечение, созданное ИТ-специалистами университета на базе медицинских алгоритмов кафедры. Система сравнивает индивидуальные параметры пациента со статистической медианой здоровой популяции нашей страны (выборка включает многолетние исследования десятков тысяч человек). Любое негативное отклонение от нормы конвертируется формулами в дополнительные календарные годы, а превосходство над средними показателями популяции омолаживает систему.
В настоящий момент ученые Сеченовского университета находятся на стадии разработки и клинического тестирования специализированного модуля «50+». Как пояснил Евгений Ачкасов, для старшей возрастной группы классические маркеры меняются: физиологическая норма молодого человека (бег, прыжки) не может быть применима к пожилому пациенту, у которого даже спокойная размеренная ходьба является прекрасным индикатором сохранности здоровья. Новый модуль будет учитывать эти естественные возрастные изменения.
Метаболомный анализ: молекулярный уровень старения
Если функциональный комплекс ПАК оценивает проявления износа систем на макроуровне, то еще одна разработка Первого МГМУ позволяет увидеть старение на глубоком молекулярном уровне задолго до того, как изменятся показатели пульса или объема легких. Речь идет о системе «Метабоскан» — первом в России метаболомном скрининге, созданном под руководством директора Центра биофармацевтического анализа и метаболомных исследований профессора Светланы Аполлоновой.
«Если стандартный клинический анализ крови метафорически назвать велосипедом, то “Метабоскан” — это настоящий космический корабль,— подчеркивает Алексей Репетюк.— Он учитывает более 150 маркеров обмена веществ одновременно».
В рамках построения интегральной математической модели метаболического старения ученые выделили 154 ключевых метаболита в плазме крови и моче. Это низкомолекулярные соединения, аминокислоты и продукты биохимических реакций, отражающие жизнедеятельность клетки в режиме реального времени. Программа группирует эти данные по базовым системным нагрузкам: энергетика клеток митохондрий, состояние микробиоты кишечника, гибкость углеводного и жирового обмена, антиоксидантная способность и детоксикационный потенциал организма. Затем эти данные сопоставляются с поправкой на условно здоровых сверстников: если для нужной возрастной группы валидированной здоровой выборки пока нет, поправка не применяется, но системная оценка все равно сохраняется. Модель Сеченовского университета уникальна тем, что она обучена на массиве данных, включающем более 7000 пациентов, из которых около 500 человек составляют эталонную условно здоровую группу в возрасте от 17 до 45 лет.
Профессор Светлана Аполлонова приводит клинический кейс из исследовательской базы данных: «Мы провели метаболомный анализ пациента, чей календарный возраст по паспорту составлял 64 года. Однако математическая модель зафиксировала темп метаболического старения плюс 7,1 года, то есть на клеточном уровне организму было уже за 71 год. Система четко локализовала комплексную проблему: у пациента был нарушен детоксикационный потенциал печени (процессы метилирования), что повлекло за собой падение антиоксидантной защиты и запуск каскада системных микровоспалений. Это, в свою очередь, нарушило энергетику митохондрий, вызвало выраженное напряжение в микробиоте кишечника и привело к расстройствам микроциркуляции в сосудистом русле. Модель наглядно показала, как единый биохимический сбой ускорил износ ключевых систем».
Синергия и медицина будущего
Главный вектор развития этого проекта в Сеченовском университете связан с объединением двух подходов в единую диагностическую экосистему. Как пояснил Евгений Ачкасов, макрофизиологический комплекс спортивной медицины и молекулярный метаболомный скрининг идеально дополняют друг друга. Любые дефициты микроэлементов, скрытые воспаления или оксидативный стресс, зафиксированные «Метабосканом», неизбежно проявляются на уровне всего организма в виде конкретных нарушений его функций — например, снижения толерантности к нагрузкам, упадка энергии или падения мышечной силы. И наоборот — функциональный статус человека напрямую предопределяет скорость внутриклеточного обмена веществ.
Сегодня эти подходы уже используются в реальной практике. В Институте клинической медицины им. Н. В. Склифосовского (на базе Клиники реабилитации УКБ №2) комплексная оценка биологического возраста официально введена в прейскурант медицинских услуг.
Процесс управления здоровьем строится циклически. В точке «ноль» пациент проходит первичное тестирование и получает оцифрованный профиль своих дефицитов и рисков. На основе этих данных врач формирует персонализированную программу: точечную коррекцию рациона, индивидуальный фитнес-план, медикаментозную поддержку и восполнение дефицита микроэлементов. Спустя 6–8 недель проводится повторный скрининг, который наглядно демонстрирует динамику: например, удалось ли пациенту набрать качественную мышечную массу или его диета была выстроена неверно и привела к разрушению мышц при сохранении прежнего объема жировой ткани.
Ученые уверены, что разработки Сеченовского университета способны изменить в том числе и финансово-организационную модель здравоохранения. К примеру, по мнению Алексея Репетюка, верифицированная оценка биологического возраста в перспективе может стать инструментом для реформирования системы медицинского страхования. Эксперт приводит аналогию с автомобильным страхованием, где водитель с безаварийным стажем получает понижающий коэффициент и платит за полис меньше. В программах ОМС и ДМС тарифы сейчас одинаковы для всех, вне зависимости от образа жизни человека. В будущем, как полагает ученый, индивидуальный индекс биологического возраста мог бы служить финансовым маркером: для граждан, которые следят за своим здоровьем, правильно питаются и тренируются, стоимость медицинской страховки должна быть существенно ниже.
Кроме того, интегральный биовозраст может выступить объективным критерием профессионального отбора для специальностей, сопряженных с экстремальными нагрузками (МЧС, силовые ведомства, авиация). В условиях критического стресса важен не паспортный возраст человека, а реальный функциональный ресурс систем его организма.
От ГТО к чемпионату по биовозрасту
Объясняя логику проекта, Евгений Ачкасов проводит историческую параллель: «В Советском Союзе была создана уникальная система ГТО. За рубежом в свое время даже существовало устойчивое выражение, что ГТО — это секретное оружие русских. Почему? Потому что этот комплекс массово формировал у миллионов людей правильное, здоровое двигательное, пищевое и социальное поведение. Наша система оценки биологического возраста — это логичный шаг вперед в развитии этой идеи».
Профессор Ачкасов выступает с инициативой дополнить классическую сдачу нормативов ГТО определением параметров биологического возраста. Значок на груди — это стимул, но официальная оценка, показывающая, что в результате тренировок биологический возраст снизился, становится сильным психологическим стимулом.
При этом исследователи Сеченовского университета предостерегают от излишнего увлечения технологией, подчеркивая, что измерение биовозраста не должно превращаться в инструмент ежедневного стресса. «Если человек будет носить гаджеты и каждую минуту с паникой смотреть, как вечерний бокал хорошего вина или чашка кофе добавили ему лишний биологический день,— это не жизнь,— убежден Евгений Ачкасов.— Задача системы — не запугать, а научить культуре движения и бережного отношения к своему здоровью как ресурсу».
Сегодня Сеченовский университет активно развивает сотрудничество с ведущими российскими здравницами, включая крупнейший курортный комплекс «Мрия». В рамках совместного пилотного проекта там уже провели уникальный эксперимент: измерили биологический возраст не у отдыхающих, а у сотрудников организации во всех возрастных категориях. На масштабном симпозиуме по антивозрастной медицине и здоровому долголетию, который пройдет в феврале 2027 года в Сеченовском университете, ученые подведут первые итоги этой работы.
Следующим шагом станет масштабная внутренняя популяризация технологии в стенах Первого МГМУ. «У нас возникла идея провести масштабный внутренний чемпионат по биологическому возрасту прямо здесь, в Сеченовском университете, среди наших сотрудников,— заявляет Евгений Ачкасов.— Это будет лучшая демонстрация возможностей превентивной науки. И поверьте: те, кто мало двигается, курит и имеет избыточный вес, в этом чемпионате точно не победят».
Исследователи подчеркивают: управлять биологическим возрастом можно начать в любом возрасте, но эффективнее всего закладывать этот фундамент с юности. Долголетие формируется не в старости, а в 20, 30 и 40 лет, когда человек принимает решение следить за здоровьем.