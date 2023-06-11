Роботов-приставов подключают к долгам

Первое дело без участия должностного лица завели в Рязанской области, сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов. Подробности в ведомстве приводить не стали. Также неизвестно, когда роботы-приставы начнут применяться повсеместно. Закон, который позволяет автоматизировать процедуру, вступил в силу еще год назад. Такой режим позволяет взыскивать с должника исполнительный сбор, накладывать или отменять ограничения, например, об аресте имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Роботы помогут службе судебных приставов собирать больше долгов, отметил руководитель практики компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов. Но такой формат работы, по его словам, несет определенные риски для граждан:

«Дьявол кроется в деталях. В практике известны случаи, когда возбуждалось исполнительное производство в отношении однофамильцев и даже полных тезок, то есть, например, когда Иванов Иван Иванович из одного региона полностью совпадал с человеком с такими же ФИО из другого.

Ключевой вопрос — последствия, потому что само по себе возбуждение исполнительного производства не предполагает каких-то негативных вещей.

Но дальше накладываются аресты, запреты на свободное использование денежных средств. Может появиться запрет на выезд за границу, и под этот алгоритм может попасть человек, который не имеет к этому отношения.

Но пускай даже на выборку в 10 тыс. случаев будет десять исключений, это, скорее, будет говорить об эффективности этого правила, чем о его непригодности. При этом вопрос последствий по сравнению со штрафами, которые выписывают по кадрам систем фото- видеофиксации на дорогах, чуть серьезнее».

Автоматизацию работы приставов при открытии исполнительных производств приветствует и председатель московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев. По его мнению, использование компьютерных технологий, в частности, искусственного интеллекта допустимо и в других областях права:

«Надо внимательно смотреть, о какой интеллектуальной работе идет речь. У множества судебных приставов большинство деятельности связано, откровенно говоря, с механической частью: нужно сделать кучу запросов в банки, в госорганы, чтобы найти имущество должника и, допустим, уведомить его. Поэтому в этой части, если их подменит машина, будет гораздо лучше.

А что касается в принципе развития ИИ, то я уверен, что, например, работу судей заменить в моменте именно принятия решений никакая нейросеть не сможет. Это даже противоречит основам Конституции. Судить человека должен человек, а не робот.

Но все шаблонные документы — договоры, стандартные исковые заявления, ходатайства и претензии — может составлять и робот. Сюда же может входить и взаимодействие с почтовой службой, отправка корреспонденции, любой вид отчетности, быстрое получение помощи юристов в какой-либо сложившейся правоприменительной судебной практике, которая носит редкий характер.

Но как только мы выходим за какие-то стандартные вещи, например, речь идет о создании каких-то уникальных юридических продуктов, о тех же договорах, сопровождении сделок M&A, написании комплаенс-мероприятий, то их отдать машине невозможно».

Федеральная служба судебных приставов ранее была включена в список лидеров цифровой трансформации, который составляет Минцифры.

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Алексей Нарышкин