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Коммерсантъ FM
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Роботов-приставов подключают к долгам

Какую работу могут передать ИИ

Первое дело без участия должностного лица завели в Рязанской области, сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов. Подробности в ведомстве приводить не стали. Также неизвестно, когда роботы-приставы начнут применяться повсеместно. Закон, который позволяет автоматизировать процедуру, вступил в силу еще год назад. Такой режим позволяет взыскивать с должника исполнительный сбор, накладывать или отменять ограничения, например, об аресте имущества.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Роботы помогут службе судебных приставов собирать больше долгов, отметил руководитель практики компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов. Но такой формат работы, по его словам, несет определенные риски для граждан:

«Дьявол кроется в деталях. В практике известны случаи, когда возбуждалось исполнительное производство в отношении однофамильцев и даже полных тезок, то есть, например, когда Иванов Иван Иванович из одного региона полностью совпадал с человеком с такими же ФИО из другого.

Ключевой вопрос — последствия, потому что само по себе возбуждение исполнительного производства не предполагает каких-то негативных вещей.

Но дальше накладываются аресты, запреты на свободное использование денежных средств. Может появиться запрет на выезд за границу, и под этот алгоритм может попасть человек, который не имеет к этому отношения.

Но пускай даже на выборку в 10 тыс. случаев будет десять исключений, это, скорее, будет говорить об эффективности этого правила, чем о его непригодности. При этом вопрос последствий по сравнению со штрафами, которые выписывают по кадрам систем фото- видеофиксации на дорогах, чуть серьезнее».

Как ФССП копит производства

Как ФССП копит производства

Автоматизацию работы приставов при открытии исполнительных производств приветствует и председатель московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев. По его мнению, использование компьютерных технологий, в частности, искусственного интеллекта допустимо и в других областях права:

«Надо внимательно смотреть, о какой интеллектуальной работе идет речь. У множества судебных приставов большинство деятельности связано, откровенно говоря, с механической частью: нужно сделать кучу запросов в банки, в госорганы, чтобы найти имущество должника и, допустим, уведомить его. Поэтому в этой части, если их подменит машина, будет гораздо лучше.

А что касается в принципе развития ИИ, то я уверен, что, например, работу судей заменить в моменте именно принятия решений никакая нейросеть не сможет. Это даже противоречит основам Конституции. Судить человека должен человек, а не робот.

Но все шаблонные документы — договоры, стандартные исковые заявления, ходатайства и претензии — может составлять и робот. Сюда же может входить и взаимодействие с почтовой службой, отправка корреспонденции, любой вид отчетности, быстрое получение помощи юристов в какой-либо сложившейся правоприменительной судебной практике, которая носит редкий характер.

Как власти намерены регулировать бизнес по взысканию долгов

Как власти намерены регулировать бизнес по взысканию долгов

Но как только мы выходим за какие-то стандартные вещи, например, речь идет о создании каких-то уникальных юридических продуктов, о тех же договорах, сопровождении сделок M&A, написании комплаенс-мероприятий, то их отдать машине невозможно».

Федеральная служба судебных приставов ранее была включена в список лидеров цифровой трансформации, который составляет Минцифры.

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Алексей Нарышкин

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