Мятеж как мятеж

Белый дом в понедельник, 26 июня, оценил влияние субботнего мятежа ЧВК «Вагнер» на отрасли экономики — это стало первой публичной оценкой гражданских последствий произошедшего со стороны правительства. На совещании у премьер-министра Михаила Мишустина его заместители заверяли, что в целом экономическая ситуация в стране в день мятежа оставалась штатной. Фиксировались всплески спроса граждан на наличные — в южных регионах и крупных городах рост составлял до 70–80%, а также на товары и топливо, но перебоев со снабжением не наблюдалось. Работавшие всю субботу в «штабном» режиме чиновники в том числе прорабатывали альтернативные маршруты подвоза товаров на случай обострения ситуации, а также усиление мер безопасности на предприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (в центре)

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (в центре)

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Совещание Михаила Мишустина со своими замами хоть и проходило в плановом режиме, но оказалось постчрезвычайным — чиновники помимо обсуждения текущих задач отчитались о ситуации в отраслях экономики во время и после мятежа ЧВК «Вагнер» (см. “Ъ” от 26 июня). Это стало первой публичной реакцией на произошедшее по существу со стороны Белого дома.

Непосредственно в разгар событий 24 июня сообщалось, что Михаил Мишустин находится на рабочем месте и проводит совещания, на сайтах ведомств либо дублировалось обращение президента к гражданам, либо публиковались схожие по тональности сообщения. Например, Минфин разместил обращение его главы Антона Силуанова к сотрудникам ведомства, в котором просил сохранять спокойствие, Минэкономики опубликовало сообщение для туристической отрасли и туристов.

В понедельник же Михаил Мишустин охарактеризовал события как попытку «дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России».

В финансовом секторе, судя по выступлению первого вице-премьера Андрея Белоусова, наиболее заметным было повышение спроса на наличные — примерно в 15 регионах и в среднем на 30%.

Наиболее активный рост отмечался в южных регионах, которых непосредственно коснулся «марш справедливости» ЧВК,— в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях, а также в крупных городах — там спрос на наличность подскочил на 70–80%. Однако, как заверил господин Белоусов, на фоне трехкратного роста объемов подкрепления наличной валютой «удалось полностью избежать каких-либо нарушений штатной ситуации — все банкоматы работали в штатном режиме, и уже в воскресенье спрос пошел на убыль».

Граждане пытались запастись не только деньгами, но и продуктами. Рост спроса был отмечен в торговле: по данным Андрея Белоусова, в Ростовской области — на 10–15%, в Липецкой — на 30%, а в Воронежской — на 50%. По словам же вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, взлет спроса на отдельные группы товаров фиксировался моментами, но власти ориентировали торговые сети не прибегать к ограничениям на продажу. «Не было никакой необходимости, поскольку сети еще с начала пандемии постоянно держат многодневный запас на социально значимые товары»,— пояснил он. Однако на случай внештатной ситуации отрабатывались маршруты подвоза продуктов — с учетом перекрытий выстраивалась альтернативная логистика, которая, судя по словам Дениса Мантурова, не понадобилась. Не наблюдалось, добавила вице-премьер Татьяна Голикова, и дефицита лекарств — по большинству препаратов, входящих в перечень жизненно важных и необходимых, есть запас на 10–12 месяцев.

Промышленный же сектор был занят усилением безопасности объектов — по словам Дениса Мантурова, с привлечением сил Росгвардии под особый контроль были взяты организации, деятельность которых сопряжена с рисками техногенных аварий, на случай обострения готовились эвакуационные команды.

Меры, в частности, принимались в отношении объектов ТЭКа, добавил вице-премьер Александр Новак: усиливался пропускной режим, дежурный персонал переводился на круглосуточную работу. В целом, по его словам, ситуация в секторе была штатной, за исключением «нескольких технологических нарушений» (в том числе пожара на нефтебазе) в Воронежской области. В южных регионах в выходные вырос спрос на топливо на АЗС, но в целом перебоев со снабжением не наблюдалось (запасы превышают 15 дней), цены были стабильны. Штатной в Белом доме назвали и работу связи в выходные — по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, фиксировался лишь всплеск обращений на горячую линию по информированию граждан 122, которая за 24 июня приняла 2,5 тыс. звонков, на 70% больше обычного.

Относительно же пострадавшим оказался транспортный сектор — напомним, в ожидании развития событий власти перекрывали движение на трассе М-4 «Дон» (в Ростовской, Воронежской, Липецкой областях) и ограничивали его на М-2 «Крым» и М-5 «Урал», местами было повреждено дорожное покрытие, также сообщалось о повреждении техникой более 10 тыс. кв. м дорожного полотна в Ростове-на-Дону. По словам Андрея Белоусова, к утру воскресенья асфальтовое покрытие на М-4 было восстановлено и сейчас полностью возобновлено движение, но остаются пробки. Железнодорожный и авиатранспорт работали штатно, однако из-за перекрытий и заторов пассажиры опаздывали на поезда и рейсы — сейчас, сообщил Андрей Белоусов, ведется работа с авиакомпаниями по обеспечению автоматического перебронирования билетов. Также, добавил Дмитрий Чернышенко, рекомендовано не накладывать штрафные санкции в случае отказа клиентов от туров. В целом, заметил вице-премьер, резких колебаний цен на размещение и перелеты внутри страны не фиксировалось. Он, впрочем, не упомянул ситуацию с перелетами за рубеж — напомним, в минувшие выходные цены на билеты на фоне ажиотажного спроса резко подскочили, но после стабилизировались (см. “Ъ” от 26 июня).

Евгения Крючкова