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Коммерсантъ FM
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В эмиратском Аджмане потушили пожар в жилой высотке

В эмиратском городе Аджман произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Причина ЧП неизвестна, пострадавших нет. К утру возгорание ликвидировали.

Пожар случился около 1:30 по местному времени (00:30 мск) в квартале «Абрадж аль-Аджман» в здании, насчитывающем более 30 этажей. Огонь быстро распространился с нижнего уровня, частично сгорела облицовка здания.

Представитель экстренных служб заявил ТАСС, что погибших нет. Эвакуированных из здания жителей разместят в нескольких гостиницах. Сколько человек было спасено, не уточняется.

Лаура Кеффер

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