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Коммерсантъ FM
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Директору училища в Дагестане объявлен выговор за показ мод по мотивам Александра Маккуина

В минкультуры Дагестана сообщили о принятии «мер административного реагирования» к руководству Дагестанского художественного училища (ДХУ) после скандала вокруг показа мод. Речь о дипломной работе студентки отделения дизайна ДХУ. Во время показа в ДХУ на подиуме среди зрителей в хиджабах появлялись модели в красных платьях и красных платках с выбеленным лицом. Они несли на спине огромный красный крест, опутанный материалом, напоминающим колючую проволоку или сушеный терн.

25 июня видео показа было опубликовано в популярном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ) tut.dagestan (около 2 млн подписчиков), что вызвало скандал. Часть комментаторов требовала привлечь руководство ДХУ к ответственности «за деградацию», другая — укоряла за морализаторство. В минкультуры Дагестана после этого заявили о начале служебной проверки в отношении руководства и педагогов училища. В «РИА Новости» сообщили, что 26 июня в ведомстве прошла встреча с представителями ДХУ, «духовенства и спортивного сообщества», по результатам которой директору училища был объявлен выговор.

В администрации ДХУ ранее заявляли, что обсуждаемая дипломная работа студентки посвящена английскому дизайнеру и модельеру Александру Маккуину (покончил с собой в 2010 году на фоне депрессии после смерти матери). «Человек ушел из жизни, находясь на гребне успеха, будучи самым известным и самым продаваемым. Диплом — это рассуждение о неординарном человеке. Тема разрабатывалась на основе его работ и рассуждений о моде, разрабатывалась как театральный костюм»,— поясняли в ДХУ. «Дополнительным источником вдохновения» работы, добавляли в учебном заведении, служил фильм Федерико Феллини «Джульетта и духи». «При реализации дипломного проекта не ставились какие-либо провокационные или пропагандистские задачи»,— заверяли в ДХУ.

В пресс-службе минкультуры Дагестана сообщили, что сделаны и другие оргвыводы из показа, в частности, «изменились требования к сдаче дипломных работ» — без уточнения, как именно.

Иван Тяжлов

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