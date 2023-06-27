Сержант посеял «Бурю»

Военная прокуратура объединенной группировки войск и сил на Донбассе утвердила обвинительное заключение по уголовному делу младшего сержанта вооруженных сил Украины (ВСУ) Артема Пухальского. Выполняя приказ командира под позывным «Буря», сержант Пухальский организовал обстрел 120-мм минами населенного пункта в ЛНР, в результате которого были ранены два местных жителя, один из которых скончался в больнице, а также повреждены несколько жилых домов.

В Главной военной прокуратуре “Ъ” рассказали об утверждении обвинения по уголовному делу командира минометного расчета минометной батареи 24-й отдельной механизированной бригады (войсковая часть А0998) ВСУ Артема Пухальского.

Следственными органами СКР младший сержант Пухальский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами п. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам политической и идеологической вражды), ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по таким же мотивам) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов).

Артем Пухальский из города Андрушевки Житомирской области Украины с марта 2022 года служил по контракту командиром расчета 120-мм миномета из пяти человек. 6 мая прошлого года один из командиров 24-й бригады, использовавший позывной «Буря» (его уголовное дело выделено в отдельное производство), по рации передал сержанту Пухальскому приказ об обстреле городка Золотое-5 (бывший поселок Михайловка).

В материалах уголовного дела говорится, что исполнение преступного приказа со стороны сержанта было «обусловлено враждебными чувствами к мирным жителям» населенного пункта, «занимающим пророссийскую позицию». Находясь в лесополосе у села Орехово, что на удалении порядка 8 км от Золотого-5, сержант дал указание расчету миномета 2Б11 «осуществить наведение и обстрел 5 осколочно-фугасными минами калибра 120 мм» по заданным координатам — участку местности у дома №6 по улице Войкова. Жертвой обстрела, по данным следствия, стал находившийся возле своего дома 84-летний мужчина. Он получил осколочное ранение в живот, от которого 22 мая скончался в Стахановской центральной городской многопрофильной больнице ЛНР.

После этого украинские минометчики, отмечается в деле, не меняя позиции, обстреляли в том же городке Производственную улицу. Как и в первом случае, сил народной милиции и российских военных в зоне обстрела не оказалось. Зато осколочное ранение получил 81-летний гражданин, решивший пройтись к местному стадиону. Пенсионеру осколками настолько сильно раздробило кости правой руки, что до конца жизни он остался инвалидом.

Захваченный в плен минометчик Пухальский свою вину полностью признал, дав показания в присутствии адвоката по назначению. Теперь дело младшего сержанта рассмотрит Верховный суд ЛНР.

При этом следует отметить, что городок Золотое-5, находящийся на линии соприкосновения участников вооруженного конфликта, по данным властей ЛНР, неоднократно подвергался обстрелам с украинской стороны, которая использовала помимо минометов артиллерию, «Грады» и HIMARS, и в результате были убиты и ранены десятки местных жителей, разрушены жилые дома, дом культуры, школа, детсад и больница.

Николай Сергеев