105,3 миллиарда рублей составил суточный объем снятия наличных населением в пятницу, 23 июня, сообщил Банк России в обзоре факторов формирования ликвидности — граждане активно запасали бумажные деньги в ожидании развития ситуации с вооруженным мятежом. Хотя показатель изменения наличных денег в обращении довольно волатилен и часто вырастает в пятницу накануне выходных, на минувшую пятницу пришелся однодневный максимум как минимум за несколько месяцев. Впрочем, как отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры», банковская система сохраняет профицит ликвидности — он составляет, по данным ЦБ, 1,05 трлн руб., и «ничего страшного для финансовой системы за минувший уик-энд не произошло».