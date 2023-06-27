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Коммерсантъ FM
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Ветер суверенный, порывистый

Началась борьба между инвесторами в производство компонентов для ВЭС

Минпромторг планирует объявить конкурс на заключение специнвестконтракта, который определит, какие компании будут производить в РФ «суверенную ветроэнергетическую установку». Инвестор должен выпускать в РФ лопасти, гондолы и ступицы, а генераторы и системы управления — по желанию. Игроки рынка критикуют предложение, считая обязательным производство в РФ всех критических компонентов, а также советуют не пускать на конкурс инвесторов с иностранными корнями. На специнвестконтракт могут претендовать «Росатом», «Силмаш» с китайской Harbin и «Фортум» с китайской Dongfang.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минпромторг готовится объявить конкурс среди инвесторов на заключение специнвестконтракта (СПИК 2.0) на запуск производства компонентов для ветроэлектростанций (ВЭС) в РФ. Министерство предлагает включить в перечень современных технологий для конкурса на СПИК 2.0 технологию производства «суверенных ветроэнергетических установок (ВЭУ) большой мощности и ключевых компонентов». Мощность ВЭУ на безредукторной технологии должна составлять минимум 4,5 МВт, а редукторной — минимум 5 МВт. На конкурсе могут победить несколько игроков.

По условиям СПИК 2.0 инвестор обязан внедрить в РФ современную технологию из перечня, утвержденного правительством. В обмен на инвестиции положены налоговые льготы, а также досрочный статус «сделано в России» на компоненты еще до запуска завода в стране.

Минпромторг опубликовал заявку на включение «суверенной ВЭУ» в перечень современных технологий на gisp.gov.ru 23 июня, а публичные обсуждения заявки завершились уже 26 июня, отмечают источники “Ъ”. Судя по тексту заявки, инвесторы, претендующие на СПИК, обязаны запустить в РФ серийное производство гондол, лопастей и ступиц. Локализация генераторов и систем управления — по желанию.

Но в требованиях к техническим характеристикам ВЭУ содержится другая информация: все компоненты, включая генераторы, должны производиться в РФ самое позднее через три года после подписания СПИК. Инвестор должен «применять российское программное обеспечение (ПО) управления ВЭУ». Также он обязан иметь возможность вносить конструктивные изменения в ВЭУ. В Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”.

На заключение СПИК 2.0 могут претендовать три игрока. «Фортум» (подконтролен финской Fortum), находящийся под управлением Росимущества, ведет переговоры с китайской Dongfang Electric, а «Силовые машины» Алексея Мордашова — с китайской Harbin Electric. «Новавинд» (входит в «Росатом»), производящий в РФ генераторы на 2,5 МВт, еще в 2021 году говорил о планах производить машину на 4,5 МВт по соглашению с немецкой Enercon. В «Фортуме» и «Новавинде» не ответили на вопросы “Ъ”.

В «Силмаше» говорят, что готовы развернуть самостоятельное производство ВЭУ мощностью более 5 МВт со стопроцентным владением интеллектуальной собственностью и полной технологией. В заявку по технологии «суверенных ВЭУ», по мнению «Силмаша», нужно обязательно включить производство в РФ генератора, применение только российского ПО и полное обладание интеллектуальной собственностью компанией, не аффилированной с иностранной. «В противном случае Россия повторно получит псевдопроизводство под конкретный заказ по программе поддержки ВИЭ без дальнейшего развития собственных компетенций»,— предупредили там.

В 2022 году из России ушла датская Vestas: компания перестала поставлять генераторы «Фортуму» и разорвала СПИК, закрыв производство лопастей в Ульяновской области. Юлия Мирошникова из Kept соглашается, что локализация должна в первую очередь коснуться самых сложных и незаменимых элементов, которые в случае очередного эмбарго будет тяжело быстро произвести самим: «Я бы в этот список, несомненно, внесла генератор и лопасти». Она полагает, что за три года вполне возможно развернуть производство компонентов для ВЭУ «при наличии серьезной господдержки, готовой технологии и внятной долгосрочной программы по вводу ВЭС».

В Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) считают, что нужно установить особые требования к претендентам на СПИК 2.0. Глава РАВИ, депутат Госдумы Сергей Морозов считает, что инвестором не должно быть юрлицо, в уставном капитале которого участвуют иностранцы.

Полина Смертина

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