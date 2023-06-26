Лукашенко ответит на вопросы журналистов 27 июня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завтра, 27 июня, ответит на вопросы журналистов. Об экстренном сообщении речи не идет, сообщил «Интерфаксу» журналист белорусского телеканала ОНТ Игорь Тур.
Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Насколько мне известно, речь про завтра. И уж совершенно точно в Беларуси не происходит ничего экстренного, чтобы Лукашенко вечером выходил в эфир»,— сказал господин Тур.
Ранее сегодня, 26 июня, пресс-служба президента Белоруссии анонсировала выступление Александра Лукашенко. Сегодня с обращением к россиянам выступил президент России Владимир Путин.