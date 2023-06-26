Датчане оставляют «Балтику»

Датская Carlsberg Group подписала соглашение о передаче новым владельцам пивоваренной компании «Балтика». Сделки должны добиться регулирующие органы РФ.Имя нового владельца российского актива датчан не раскрывается. В ООО «Пивоваренная компания „Балтика“» отметили, до завершения сделки продолжают деятельность и сохраняют обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников. По мнению экспертов, продажа может носить формальный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: corporate.baltika.ru Фото: corporate.baltika.ru

Carlsberg Group объявила об окончании «масштабного и кропотливого» поиска инвестора для своего бизнеса в России. В пятницу, 23 июня, подписано соглашение с будущим владельцем активов. Теперь сделка подлежит одобрению регулирующими органами Российской Федерации. «До момента завершения сделки пивоваренная компания „Балтика“ продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, сохраняя все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников»,— сообщили в ООО «Пивоваренная компания „Балтика“». Имя будущего владельца компании не раскрывается.

Одни из крупнейших в мире производителей пива — датская корпорация Carlsberg Group и голландская Heineken — в апреле 2022 года объявили об уходе из России и намерении продать находящиеся в стране активы. «Балтике», собственником которой была Carlsberg Group, принадлежат пивоваренные заводы в 8 российских городах: Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске, Ярославле и Самаре. Общее количество сотрудников — 8400 человек. Портфель брендов включает около 40 пивных национальных и региональных брендов и 2 непивных бренда. В 2022 году ООО «Пивоваренная компания „Балтика“» получило рекордную выручку — более 100 млрд руб., прибыль составила 9,9 млрд руб.

• ООО «Пивоваренная компания „Балтика“» зарегистрировано в 2014 году в Санкт-Петербурге. В 1998–2014 годах компания существовала в форме ОАО. По данным «СПАРК-Интерфакса», у организации три владельца: Carlsberg sverige ab (98,56%), ООО «Хоппи юнион» (1,35%) и Carlsberg Deutschland GmbH (0,090%). Возглавляет «Балтику» Денис Шерстенников. В Carlsberg Group «Балтика» полностью вошла в 2008 году. В ноябре 2012 года Carlsberg Group выкупила акции у миноритарных акционеров, став владельцем 100% акций ОАО «Пивоваренная компания „Балтика“».

Строительство завода «Балтики» в пос. Чубовка Кинельского района Самарской области началось в ноябре 2001 года. Официальное открытие предприятия состоялось 21 января 2003 года. В августе 2007 года состоялось открытие второй очереди завода, производственные мощности завода были увеличены более чем в три раза — с 2 до 6,5 млн гл в год. Общий объем инвестиций в строительство и развитие завода превысил €101 млн. Продукция завода поставляется в Татарстан, Башкортостан, Чувашию, Марий Эл, Ульяновскую, Нижегородскую, Саратовскую, Пензенскую, Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую области, а также экспортируется в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. Штатная численность предприятия в Самаре — 700 человек.

По мнению промышленного эксперта, кандидата экономических наук Леонида Хазанова, рыночная стоимость «Балтики», исходя из количества предприятий, географии поставок и степени известности бренда, может составлять 400–450 млрд руб., однако реальная сумма сделки, возможно, меньше: «В пределах 100–200 млрд руб., вряд ли больше. В то же время нельзя сбрасывать со счетов, что „Балтика“» была продана за чисто символическую сумму ее российскому менеджменту с опционом на обратный выкуп. К тому же Carlsberg Group особо-то и не выгодно уходить с российского рынка, учитывая его перспективность и какие доходы получала на нем принадлежащая ей „Балтика“».

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, наиболее вероятное решение — это не поглощение конкурентом, а продажа актива менеджменту российской группы. «Поглощение конкурентом означало бы неопределенность будущего предприятия, но если все же рассматривать и этот вариант, то, скорее всего, в соглашении будут пункты о сохранении рабочих мест и недопущении простоя предприятия. Полагаю, и в том, и другом вероятных случаях сделка может быть ниже рынка. Глобально изменений на "Балтике" ждать не стоит, так как бренд этого пива имеет высокую популярность и ассоциируется у большинства потребителей с чисто русским напитком повседневного спроса. Даже если "Балтику" покупает конкурент, он не будет заинтересован в смене концепта завода, это было бы чревато дополнительными затратами, гораздо проще развивать уже устоявшуюся марку. Возможно, будут изменения в части поставщиков сырья, кадровые перестановки в части руководящего персонала, но все эти нюансы также могут быть обговорены в части условий сделки. Полагаю, что вся "Балтика" может стоить от 150 до 200 млрд рублей, и, учитывая рост потребления алкогольной продукции, у заводов хорошие перспективы по прибыли и доле рынка»,— оценивает господин Жарский.

Сабрина Самедова