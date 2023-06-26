Кандидаты повторяются

КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) определились с кандидатами на выборы губернатора Самарской области. От КПРФ выдвинули первого секретаря обкома компартии Алексея Лескина, от СРЗП — лидера реготделения партии Михаила Маряхина. Они уже участвовали на прошлых выборах губернатора в 2018 году. Тогда Алексей Лескин с 9,99% голосов занял второе место, Михаил Маряхин набрал 2,62% и оказался на пятом месте. Ранее о своем участии на выборах заявил губернатор Дмитрий Азаров. Эксперты называют претендентов «кандидатами по должности». Они считают, что если в прошлый раз были те же кандидаты и ситуация не изменилась, то результат предстоящих выборов будет примерно такой же.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах главы региона еще в апреле

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах главы региона еще в апреле

Фото: пресс-служба президента РФ

КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) определились с кандидатами на выборы губернатора Самарской области. Конференция областного отделения КПРФ выдвинула первого секретаря обкома компартии, заместителя председателя губернской думы Алексея Лескина. «Самарское региональное отделение „Левого фронта“ будет оказывать максимальную поддержку Алексею Лескину, как единому кандидату от левопатриотической коалиции»–, отмечают представители партии «Левый фронт».

Ранее претендентом от КПРФ называли депутата Госдумы Михаила Матвеева. Однако ему не «поступило предложения от партии принять участие в выборах», рассказывал господин Матвеев. В начале апреля «Ъ» сообщал, что кандидатом от компартии может стать Алексей Лескин. «Самарский Белый дом видит в нем более комфортного спарринг-партнера, считая Михаила Матвеева плохо управляемым политиком, который может вовремя „не остановиться“»,— рассказывал источник, близкий к ­ситуации.

Члены совета регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) выдвинули кандидатом на пост губернатора Самарской области Михаила Маряхина, лидера реготделения партии. «Моя кандидатура была согласована с членами президиума Центрального совета партии. 1 июля мы будем проводить конференцию областного отделения партии, на которой будет рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата в губернаторы Самарской области»,— рассказал «Ъ» Михаил Маряхин.

Лидер фракции ЛДПР в губернской думе Александр Степанов сообщил «Ъ», что партия выдвинет кандидата на конференции, которая состоится 1 июля: « Еще идут согласования». «Новые люди» также пока не называют имя кандидата: «Партия объявит о своем решении в ближайшее время».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах главы региона еще в апреле. Он был назначен врио губернатора в сентябре 2017 года после отставки Николая Меркушкина. Спустя год господин Азаров победил на выборах главы региона, набрав более 72% голосов избирателей. Тогда второе место занял кандидат от КПРФ Алексей Лескин с 9,99% голосов, на третьей позиции с 5,73% оказался представитель ЛДПР Александр Степанов. Лидер реготделения «Справедливой России» Михаил Маряхин с результатом в 2,62% занял пятое место, Виталию Кирсанову из партии «Коммунисты России» удалось набрать 4,03%.

«Это кандидаты по должности,— отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.– Если они не выдвинутся, то партия вроде в выборах не участвует. А это для нее нехорошо. Раз те же кандидаты были в прошлый раз и ситуация качественно в регионе не изменилась, то результат будет примерно такой же. Но вообще могли бы и не трудиться».

Эксперт подчеркивает, что партия не может не участвовать в выборах, в противном случае у нее начнутся законодательные проблемы: «К партии есть определенный набор требований, в том числе и участие в выборах. Поэтому они и участвуют, а не потому, что надеются победить. Кандидат от ЛДПР мог бы что-то изменить, если бы разрыв между коммунистом и губернатором был поменьше. Потому что, с одной стороны, ЛДПР — партия, борющаяся с коммунистами, а с другой стороны — это партия энергичных „ковбоев“. Она скорее отнимет у левых, чем у правых»,— рассуждает Дмитрий ­Журавлев.

Голосование на выборах губернатора Самарской области будет многодневным — оно пройдет 8, 9 и 10 сентября. Собирать подписи в поддержку кандидата можно со дня выдвижения. Для регистрации кандидата необходимо 166 подписей, из которых 44 должны быть проставлены депутатами муниципальных районов и городов. Всего кандидата должны поддержать в 28 муниципалитетах Самарской области. Агитационный период начинается с момента выдвижения кандидатов и до 8 сентября, предвыборная агитация в СМИ — с 12 августа. Итоги выборов подведут до 19 ­сентября.

Ани Айвазян