Индекс Мосбиржи опустился на 2,9% на фоне заявления Путина

Индекс Московской биржи в ходе вечерней сессии ускорил снижение более чем на 2,9% после 1,4%. На 21:59 индекс терял 2,93%, до 2713,19 пункта.
Лидеры снижения:
- «Яндекс» — 3,36%;
- «Полюс» — 2,33%;
- «Магнит» — 1,16%;
- «Норникель» — 1,24%
- «Русал» — 1,25%.
Падение произошло на фоне заявлений президента Владимира Путина сегодня вечером, 26 июня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «заявления определят судьбу России».
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