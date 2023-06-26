Индекс Мосбиржи опустился на 2,9% на фоне заявления Путина

Индекс Московской биржи в ходе вечерней сессии ускорил снижение более чем на 2,9% после 1,4%. На 21:59 индекс терял 2,93%, до 2713,19 пункта.

Лидеры снижения:

«Яндекс» — 3,36%;

«Полюс» — 2,33%;

«Магнит» — 1,16%;

«Норникель» — 1,24%

«Русал» — 1,25%.

Падение произошло на фоне заявлений президента Владимира Путина сегодня вечером, 26 июня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «заявления определят судьбу России».

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