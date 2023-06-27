Кадры не заводятся в IT

Зарплаты сотрудников среднего звена на российских производствах печатных плат, вычислительной техники и электроники в первом полугодии выросли на 20–30%, говорят участники рынка и хедхантеры. На фоне расширения производств предприятиям в первую очередь не хватает операторов монтажа. Компании уже переманивают кадры из других регионов, предлагая оплату переезда и жилья. Рост зарплат продолжится, но решить проблему не поможет, пока колледжи и университеты не увеличат объем выпуска и качество кадров для отрасли, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными HeadHanter о динамике зарплат специалистов на производстве вычислительной техники и электроники в России с января по июнь. Из них следует, что зарплаты операторов линии поверхностного монтажа печатных плат выросли год к году на 20%, до 60 тыс. руб. в месяц, тогда как управляющих производством — только на 4%, до 130 тыс. руб. в месяц. В то же время общее количество вакансий на должность оператора линий поверхностного монтажа в IT (производство серверного оборудования, компьютеров, систем хранения данных и др.) увеличилось на 23%, до 294 вакансий, а в категории «Управляющий производством IT» — на 89%, до 429 вакансий.

Из-за расширения мощностей по контрактному производству электроники в РФ в связи с дефицитом кадров за последний год средняя заработная плата сотрудников увеличилась на 20–30% и продолжает расти, подтверждает руководитель «Промконтракта» Елена Жидкова. «Сейчас в категории ручных монтажников не хватает около 20% сотрудников, среди операторов линии поверхностного монтажа — около 40%, а среди управляющих производством — до 60%, поэтому компании борются за каждого сотрудника»,— говорит она.

На фоне ухода из РФ ряда иностранных производителей и возросшего спроса на печатные платы для автоэлектроники, медицинской техники, компьютеров и серверов контрактные производители таких изделий начали расширять свое производство и инвестируют в это десятки миллионов долларов (см. “Ъ” от 26 мая).

Когда основной ассортимент составляли зарубежные решения, собственные специалисты не были востребованы и в основном работали в ВПК и в компаниях с госучастием, «сейчас кроме финансового вознаграждения есть другой важный фактор — бронь от мобилизации, которую предоставляет ВПК, но далеко не каждое гражданское производство», поясняет директор по производству и развитию F+ tech Евгений Кривошеев.

По словам коммерческого директора поставщика оборудования для производства печатных плат «Глобал Микроэлектроника» Аркадия Гылова, кадровый дефицит испытывают все предприятия в России, которые собирают электронику (компьютеры, серверы, смартфоны и т. д.). «Были случаи, когда компании перевозили сотрудников из одного конца страны в другой, предлагая большую зарплату, оплачивая переезд и снимая квартиры. Но некоторые регионы уже договорились не переманивать сотрудников»,— говорит он.

Рост зарплат обусловлен, с одной стороны, уровнем инфляции, с другой — образовавшимся дефицитом, связанным с периодом вступления в трудовую активность поколения, рожденного в годы демографической ямы, добавляет вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом ГК «Аквариус» Виктория Хаба. «Становится сложнее привлекать кадры в регионы, поэтому мы системно пересматриваем зарплаты, а при поиске на открытые вакансии расширяем географию с дополнительной опцией релокационного пакета»,— отмечает она.

По мнению руководителя комитета контрактного производства Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Георгия Левина, до конца года зарплаты в отрасли поднимутся еще на 10–15%, но это не поможет решению задачи, поскольку колледжи и университеты «выпускают недостаточно специалистов для наращивающей производство IT-индустрии».

Весной участники рынка уже попросили Минпромторг увеличить срок подготовки кадров в сфере радиоэлектроники на год (см. “Ъ” от 15 мая), так как за сокращенный период не получается подготовить квалифицированных специалистов.

Тимофей Корнев