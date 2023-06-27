Казахскому углю в России слишком дешево

Российские угольные компании, увеличив предложение на внутреннем рынке, постепенно вытесняют с него казахских трейдеров. Поставки угля из Казахстана в Россию в январе—мае сократились примерно на 16%. Вместо этого Казахстан наращивает экспорт в Европу, Турцию и страны Средней Азии. При этом транзит угля из Казахстана через Россию сохраняется, хотя казахстанские экспортеры сталкиваются с проблемами при поставках в Европу, в случае если перегружают уголь на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Казахстан сокращает поставки угля в Россию из-за увеличения предложения на внутреннем рынке от локальных производителей. По информации бюро национальной статистики Казахстана, с января по апрель 2023 года экспорт в РФ составил 5,5 млн тонн, что на 19,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Источник “Ъ” среди экспортеров сообщил, что железнодорожные поставки угля из Казахстана в Россию без учета транзита в страны дальнего зарубежья снизились в январе—мае примерно на 16%, до 7,4 млн тонн.

Зампред комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана (МИИР РК) Турар Жолмагамбетов рассказал “Ъ”, что российские угольные компании предлагают свой уголь на внутреннем рынке по низким ценам. «Полагаю, что это результат пятого пакета санкций против русского угля. РФ экспортировал порядка 50 млн тонн угля в Европу, что составляло почти четверть всего экспорта твердого топлива. Российские игроки активно перенаправляли этот объем с дисконтом, в том числе на внутренний рынок»,— сообщил он.

Несмотря на снижение поставок в Россию, ключевые долгосрочные контракты казахстанских разрезов с российскими потребителями сохранились и выполняются в плановом режиме, отметил господин Жолмагамбетов. По его словам, сократили экспорт в РФ в основном трейдеры.

Казахстан замещает российский рынок поставками в Восточную Европу, Турцию и страны Средней Азии. По данным Турара Жолмагамбетова, в 368 раз вырос экспорт в Латвию (до 1 млн тонн за январь—апрель), на 80,5% — в Польшу (950 тыс. тонн). Поставки в Турцию выросли на 560% (до 519,5 тыс. тонн). Казахстан увеличивает поставки в соседние Киргизию (на 19%, до 358,4 тыс. тонн) и Узбекистан (в 2,8 раза, до 255,3 тыс. тонн). «Ряд ведущих игроков Казахстана прорабатывает новые контракты экспорта угля в приграничные страны до 15 млн тонн в год. В 2025 году начало поставок»,— отметил господин Жолмагамбетов.

Россия является важным транзитным направлением для казахстанского угля при поставках в Европу. Из-за европейского эмбарго на российский уголь казахстанские поставщики сталкиваются с определенными проблемами. Так, если уголь из Казахстана следует в Европу по железной дороге без перегрузки в пути следования на территории РФ, то вопросов не возникает. Но если уголь из Казахстана в пути следования в Европу перегружается на территории РФ (например, в морских портах) и при этом изменяется транспортное средство и оформляется новый перевозочный документ, то при ввозе угля на территорию ЕС это приводит к тщательной проверке происхождения угля таможенными органами страны ввоза, рассказывает Турар Жолмагамбетов. До завершения такой проверки таможенные органы могут ограничить грузовые и коммерческие операции с таким углем. В результате крупные европейские потребители отказываются покупать казахстанский уголь, перевалка которого осуществляется в морских портах РФ.

Перспективы поставок казахского бурого угля на российский рынок неразрывно связаны с его потреблением российскими электростанциями — например, Рефтинской ГРЭС,— которое не снизится в ближайшие годы, говорит партнер консалтинговой компании Neft Research Данил Токмин. «Тут присутствуют и технологическая зависимость оборудования электростанций от конкретной марки угля, и долгосрочные договоры, заключенные между угольными компаниями и собственниками энергообъектов»,— отмечает он. Перспективы поставок казахского угля марки Д больше зависят от наличия экспортной альтернативы: так, отгрузки угля из ресурса «Шубарколь комир» в Россию в последнее время ужались почти в десять раз, так как они были переориентированы преимущественно в Польшу.

Александр Константинов, Астана; Евгений Зайнуллин